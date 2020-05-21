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ЦАМТО

ВМС Австралии приняли на вооружение третий эсминец класса "Хобарт"

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Источник изображения: Фото: news.defence.gov.au

ЦАМТО, 20 мая. Минобороны Австралии объявило о состоявшейся 18 мая церемонии ввода в боевой состав австралийского флота третьего эсминца ПВО класса "Хобарт" – "Сидней".

Мероприятие прошло в присутствии командования ВМС Австралии.

(042) "Сидней" – третий и последний из трех заказанных для ВМС Австралии эсминцев класса "Хобарт". В ближайшее время экипаж корабля продолжит проведение испытаний и оценки всех систем и подготовку к боевому применению системы управления оружием "Иджис". Сейчас все три эсминца класса "Хобарт" находятся на базе Гарден Айленд (Сидней).

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2007 года правительство Австралии подписало с ADW Alliance в составе компаний ASC Shipbuilding, Raytheon Australia и Организации по закупкам вооружения и материально-техническому обеспечению МО (DMO) контракт стоимостью около 8 млрд. австр. долл. (6,7 млрд. долл. США) на постройку трех эсминцев класса "Хобарт", созданных на базе проекта эскадренного миноносца F-100 испанской компании Navantia.

Строительство головного эскадренного миноносца AWD, (39) "Хобарт", началось в 2010 году. Корабль вошел в боевой состав австралийского флота 23 сентября 2017 года. Эсминец (41) "Брисбен" был передан ВМС Австралии 27 июля 2018 года и вошел в боевой состав флота в октябре 2018 года.

Закладка киля третьего и последнего эскадренного миноносца класса "Хобарт", "Cидней", состоялась 19 ноября 2015 года. 19 мая 2018 года корабль был спущен на воду, а в конце февраля 2020 года – передан ВМС Австралии.

Новые эсминцы предназначены для организации противовоздушной обороны морских соединений, расположенных в прибрежных районах мест размещения войск и объектов инфраструктуры, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки и наблюдения, а также дальнего эскорта. Новые корабли заменят фрегаты класса "Аделаида" ("Оливер Хазард Перри").

Длина эсминца составляет 146,7 м, ширина – 18,6 м, полное водоизмещение – 6350 т. Он оснащен ГЭУ типа CODOG с двумя газовыми турбинами General Electric LM2500 и двумя дизельными двигателями Caterpillar и может развивать максимальную скорость 28 узлов, дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 18 узлов.

Корабли оснащаются системой управления оружием "Иджис", РЛС AN/SPY-1D(V) и AN/SPQ-9B. На борту может размещаться вертолет ПЛО MH-60R.

После принятия кораблей на вооружение Австралия стала шестым государством, ВМС которой оснащены системой "Иджис", вслед за США, Японией, Испанией, Норвегией и Республикой Корея.

В составе ВМС Австралии эсминец вооружен ВПУ Mk.41 с 48 ЗУР "Стандарт-2" Блок.IIIA (SM-2MR Block IIIA) и SM-2MR Блок. IIIB, а также RIM-162 ESSM (Evolved SeaSparrow Missiles) Блок.1. Корабль также оборудован двумя четырехконтейнерными ПУ ПКР RGM-84 "Гарпун" Блок.2, 127-мм артиллерийской установкой Mk.45 Mod.4, 20-мм ЗАК "Фаланкс" Блок.1B, двумя ДУМВ "Тайфун" с 25-мм автоматическими пушками M242 компании Orbital ATK, двумя двухтрубными торпедными аппаратами с торпедами MU90.

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