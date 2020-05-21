Войти
ЦАМТО

Saab поставит ВМС Нидерландов подводные аппараты "Си Уосп"

606
0
0
Saab_Logo
Компания Saab.

ЦАМТО, 20 мая. Организация по закупке продукции оборонного назначения (DMO) МО Нидерландов подписала со шведской компанией Saab контракт на поставку подводных дистанционно управляемых аппаратов "Си Уосп" (Sea Wasp) для ВМС Нидерландов.

Компактный подводный аппарат весом 75 кг может применяться для широкого спектра подводных операций как в военных, так и в коммерческих целях. К примеру, "Си Уосп" может использоваться для обнаружения морских мин и проведения разведывательных операций.

Аппарат "Си Уосп" разработан Saab на базе проекта линейки коммерческих подводных дистанционно управляемых аппаратов "Сиай" (Seaeye). Модульная конструкция позволяет конфигурировать аппарат для удовлетворения потребностей при выполнении конкретных задач.

Полный комплект системы состоит из подводного аппарата, генератора, станции управления, ручной лебедки и блока питания. Длина "Си Уосп" – 1,7 м, ширина – 0,5 м, высота – 0,4 м, а масса – около 90 кг.

"Си Уосп" оснащен электрическим манипулятором разработки ECA для выполнения пяти функций, который позволяет применять различные инструменты и методы для уничтожения СВУ и взрывчатых веществ. Манипулятор с прикрепленной камерой позволяет расположить взрывчатку вблизи угрозы. После возвращения аппарата на базовую платформу осуществляется нейтрализация объекта.

Контракт также предусматривает выполнение некоторых разработок, включая интеграцию на аппарат затребованной заказчиком ГАС "Блювью" (Blueview) и интерфейса человек-машина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Швеция
Компании
SAAB
Похожие новости
12.02.2020
Шведская верфь Saab Kockums на грани закрытия
11.07.2017
Украинской технике нашли российского разработчика
21.01.2016
Турция предложила Индонезии сотрудничество в ВПК
12.03.2012
LIMA 2011: конкуренция на фоне улыбок
18.08.2010
Броненосец из страны троллей
04.09.2007
F-16 разочаровал Варшаву. США вынуждают Польшу сотрудничать с российской оборонкой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 18:22
  • 53
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 17:58
  • 2
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
  • 21.05 17:41
  • 73
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 21.05 17:35
  • 15
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 21.05 17:13
  • 3
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 16:45
  • 13
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 21.05 16:08
  • 1
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 15:25
  • 5
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 21.05 13:59
  • 39
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 21.05 11:26
  • 1
В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу
  • 21.05 06:52
  • 13
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 21.05 06:16
  • 2
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).