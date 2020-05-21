Saab поставит ВМС Нидерландов подводные аппараты "Си Уосп"

ЦАМТО, 20 мая. Организация по закупке продукции оборонного назначения (DMO) МО Нидерландов подписала со шведской компанией Saab контракт на поставку подводных дистанционно управляемых аппаратов "Си Уосп" (Sea Wasp) для ВМС Нидерландов.

Компактный подводный аппарат весом 75 кг может применяться для широкого спектра подводных операций как в военных, так и в коммерческих целях. К примеру, "Си Уосп" может использоваться для обнаружения морских мин и проведения разведывательных операций.

Аппарат "Си Уосп" разработан Saab на базе проекта линейки коммерческих подводных дистанционно управляемых аппаратов "Сиай" (Seaeye). Модульная конструкция позволяет конфигурировать аппарат для удовлетворения потребностей при выполнении конкретных задач.

Полный комплект системы состоит из подводного аппарата, генератора, станции управления, ручной лебедки и блока питания. Длина "Си Уосп" – 1,7 м, ширина – 0,5 м, высота – 0,4 м, а масса – около 90 кг.

"Си Уосп" оснащен электрическим манипулятором разработки ECA для выполнения пяти функций, который позволяет применять различные инструменты и методы для уничтожения СВУ и взрывчатых веществ. Манипулятор с прикрепленной камерой позволяет расположить взрывчатку вблизи угрозы. После возвращения аппарата на базовую платформу осуществляется нейтрализация объекта.

Контракт также предусматривает выполнение некоторых разработок, включая интеграцию на аппарат затребованной заказчиком ГАС "Блювью" (Blueview) и интерфейса человек-машина.