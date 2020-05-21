Военные министры Эстонии и Польши обсудили влияние COVID-19 на оборону

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Глава оборонного ведомства Эстонии Юри Луйк и его польский коллега Мариуш Блащак в ходе видеоконференции, которая состоялась во вторник, обсудили влияние на сферу национальной обороны кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Помимо этого, беседа коснулась предстоящей встречи министров обороны стран НАТО, запланированной на следующий месяц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Эстонии.

Оба министра сошлись во мнении, что, несмотря на распространение коронавируса, угроза безопасности стран балтийского региона сохраняется. Поэтому следует не ослаблять сотрудничество стран НАТО и продолжать повышать боеготовность вооруженных сил. Юри Луйк считает необходимым не снижать оборонных расходов, несмотря на спад экономики:

Распространение вируса не изменило ни нашего геополитического положения, ни угроз безопасности, поэтому никакие уступки не могут быть сделаны по оборонным расходам, которые начали расти в Европе только в последние годы, и поддержание их в абсолютном значении имеет важное значение.

Министры также обсудили вопросы военного сотрудничества Эстонии и Польши. Юри Луйк подчеркнул значительный вклад Польши в обеспечение безопасности региона.

Днем ранее министр обороны Эстонии принял участие в видеоконференции с главами оборонных ведомств Латвии и Литвы.