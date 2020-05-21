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ЦАМТО

Возможности новой информационной системы "Военный психолог" обсудят на форуме "Армия-2020"

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Конференция «Психологическая оборона»
Конференция «Психологическая оборона» на форуме "Армия-2018".
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 20 мая. Круглый стол, посвященный этой тематике, включен в научно-деловую программу форума "Армия-2020".

Повестка мероприятия позволит обсудить перспективы создания единой информационной площадки в сети Интернет с целью обеспечения межведомственного взаимодействия психологов силовых структур России.

Специалисты обменяются опытом использования информационных систем в организации психологической работы в силовых структурах, проанализируют существующие и перспективные модели автоматизации управленческой и образовательной деятельности.

В масштабах Вооруженных Сил России создаваемая система позволит оптимизировать сбор информации об итогах психологической работы, оперативно принимать меры по разрешению проблемных ситуаций, осуществлять мониторинг выполнения принятых управленческих решений.

Участниками мероприятия выступят руководящий состав психологической службы ВС РФ, представители центральных органов военного управления, научно-исследовательских центров, высших образовательных учреждений Минобороны России, МЧС России, МВД России, ФСИН России, а также других силовых ведомств России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
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