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Военное обозрение

В Сети появилось видео полета пары Ту-22М3 над акваторией Чёрного моря

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось видео полета российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Черного моря. Ролик на своем канале в YouTube выложил ТК "Звезда".

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны, пара дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ совершила плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Полет в общей сложности составил более 5 часов, за это время самолеты преодолели около 4,5 тысяч километров. На отдельных участках полета бомбардировщики следовали в сопровождении истребителей Южного военного округа.

19 мая 2020 года два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов

- говорится в сообщении.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, модификация принята на вооружение в 1989 году. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В настоящее время проводится модернизация самолета до версии Ту-22М3М, в ходе которой самолет получит новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое оборудование, включая дозаправочную штангу. Новая версия самолета может нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

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Ту-22М
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