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Российская газета

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

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Источник изображения: rg.ru

Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета. Летчик катапультировался - он доставлен в госпиталь и находится в стабильном состоянии, сообщило командование авиабазы.

Авария произошла 19 мая в 21.30 по местному времени, истребитель выполнял ночной учебный полет без вооружения. Другие подробности инцидента неизвестны. Это уже вторая авария с истребителями пятого поколения в США менее, чем за неделю - 15 мая во Флориде разбился истребитель F-22 Raptor, поднявшийся с той же авиабазы Эглин.

Этот аэродром стал основным для истребителей пятого поколения после того, как ураган Майкл выгнал F-22 с авиабазы Тиндалл. У Эглин есть и множество других миссий, пишет The Drive: на авиабазе имеется полигон для испытаний авиационного вооружения, здесь находится и штаб Командования специальных операций ВВС США.


Антон Валагин

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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
Проекты
Военные учения
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