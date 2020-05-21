В США разбился истребитель пятого поколения F-35

NEWS RELEASE: An F-35A Lightning II assigned to the 58th Fighter Sq crashed upon landing around 9:30 p.m. today @TeamEglin. The pilot successfully ejected and was transported to the 96th Medical Group for evaluation and monitoring. The pilot is in stable condition. Cont. — Eglin Air Force Base (@TeamEglin) May 20, 2020

Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета. Летчик катапультировался - он доставлен в госпиталь и находится в стабильном состоянии, сообщило командование авиабазы.

Авария произошла 19 мая в 21.30 по местному времени, истребитель выполнял ночной учебный полет без вооружения. Другие подробности инцидента неизвестны. Это уже вторая авария с истребителями пятого поколения в США менее, чем за неделю - 15 мая во Флориде разбился истребитель F-22 Raptor, поднявшийся с той же авиабазы Эглин.

Этот аэродром стал основным для истребителей пятого поколения после того, как ураган Майкл выгнал F-22 с авиабазы Тиндалл. У Эглин есть и множество других миссий, пишет The Drive: на авиабазе имеется полигон для испытаний авиационного вооружения, здесь находится и штаб Командования специальных операций ВВС США.

Антон Валагин