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Российская газета

Семь достижений Тихоокеанского флота занесли в Книгу рекордов ВМФ РФ

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Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Тихоокеанский флот установил семь достижений. Они включены в Книгу рекордов Военно-морского флота Российской Федерации.

Об этом газете "Красная звезда" рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Сертификаты за самостоятельный переход с одного операционного направления на другое получила ракетно-катерная ударная группа в составе трех единиц. Протяженность перехода - 1442 мили.

Рекорды установили экипаж ракетного крейсера "Варяг", поразив крылатой ракетой "Вулкан" надводную цель на максимально возможной дальности, экипаж атомного подводного крейсера "Омск" продемонстрировал дальность стрельбы противокорабельной крылатой ракетой "Гранит". В Книгу рекордов ВМФ внесли также катерную ударную группу, которая впервые выполнила совместную ракетную стрельбу по морской цели, используя целеуказание от комплекса беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Отмечена и рекордная стрельба с Чукотки берегового ракетного комплекса "Бастион".

Как отметил адмирал Сергей Авакянц, флот совершенствует свое профессиональное мастерство, получает новые корабли. В ближайшие месяцы на вооружение поступят сразу три корабля-носителя ракетного комплекса "Калибр". Всего же Тихоокеанский флот в 2020 году пополнится 15 новыми современными боевыми кораблями и судами обеспечения.


Светлана Цыганкова

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Россия
Продукция
Бастион
Гранит
К-186 Омск
Орлан-10
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
2020-й год
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