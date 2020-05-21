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Российская газета

МиГ предателя: как летчик Зуев угнал советский истребитель

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Источник изображения: U.S. DefenseImagery/Wikimedia

31 год назад в турецком аэропорту приземлилась одна из самых совершенных на тот момент боевых машин - советский истребитель МиГ-29. За штурвалом был раненый военный летчик 1 класса, капитан Александр Зуев: он совершил один из самых громких в истории СССР побегов за границу и попросил политического убежища.

В 1982 году Александр Зуев окончил Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков. О том, что у выпускника был потенциал, свидетельствует тот факт, что после полетов на МиГ-23М его одним из первых в стране пересадили на новинку - МиГ-29.

Однако профессиональные достижения шли рука об руку с личными неурядицами. У Зуева начались конфликты с женой, дочерью высокопоставленного чина ВВС. Алкоголь добавил проблем. Впрочем, об увольнении начальство не думало, хотя Зуев подавал рапорт. Сам летчик впоследствии в своих мемуарах писал, что причина его решения бежать из страны - разочарование в советском строе, а вовсе не комок накопившихся сложностей. Якобы последней каплей стал разгон оппозиционного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года, когда погиб 21 человек и почти 300 пострадало.

Сослуживцы вспоминали, что Зуев постоянно интересовался жизнью на Западе, говорил об этом. Он даже предлагал своему товарищу угнать два самолета и сбежать, но тот лишь покрутил пальцем у виска.

20 мая 1989 года 27-летний Александр Зуев заступил на дежурство по приему и выпуску самолетов на авиабазе в грузинском Сенаки. До этого он сообщил сослуживцам о рождении ребенка, что было неправдой: жена была еще беременна. На дежурство он пришел с самодельным тортом. Выпечка была от души напичкана снотворным из аптеки. Когда офицеры уснули, летчик приступил к реализации своего плана.

Вначале он перерезал провода сигнализации и связи. Затем направился к самолетам. Часовой-срочник попытался остановить его, завязалась драка, закончившаяся перестрелкой. Зуев ранил солдата и вскочил в истребитель. Теряя сознание, часовой успел выпустить в перебежчика несколько пуль, задев ему руку и голову. Несмотря на ранение, летчик поднял МиГ-29 в воздух, безуспешно попытался расстрелять оставшиеся на базе самолеты и затем направил истребитель в сторону Турции.

Приземлившись в аэропорту Трабзона, он тут же назвал себя гражданином США, надеясь на скорую встречу с сотрудниками консульства. Американцы не успели воспользоваться ситуацией и изучить советскую новинку: турки не стали портить отношения с СССР и отправили истребитель на родину.

Дальше был судебный процесс в Турции. Зуева оправдали и дали ему политическое убежище в США. Там летчик написал мемуары о своем побеге и стал военным консультантом, тестируя советскую технику. Но жизнь на вожделенном Западе не стала долгой и безоблачной. В возрасте 39 лет Зуев разбился на советском учебно-тренировочном самолете Як-52 в районе Сиэтла. Есть неподтвержденное мнение о том, что смерть его не была случайной.


Майя Бирюкова

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Страны
Грузия
Россия
США
Турция
Продукция
МиГ-23
МиГ-29
Як-52
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