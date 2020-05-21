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Российская газета

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем

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Полет над Черным морем бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, по кодификации НАТО Backfire, появился на видео.

В ролике ТК "Звезда" можно увидеть не только взлет и посадку самолетов ВКС России, но и моменты полета над морем и разглядеть приветствие со стороны истребителей Южного военного округа. Су-27 приблизились к бомбардировщикам на расстоянии нескольких метров.

Отметим, что полет 19 мая Ту-22М3, как подчеркивает Минобороны РФ, проходил в строгом в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В ходе полета самолеты дальней авиации преодолели 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов. Однако отметим, что для бомбардировщиков это далеко не предел.

Модернизированные Ту-22М3 могут летать на расстояние 6,8 тысячи километров с боевой нагрузкой в 24 тонны. Нынешняя версия самолета имеет максимальную скорость, как у истребителя - 2000 км/ч, что обеспечивается мощными двигателями и изменяемой геометрией крыла.

Эти бомбардировщики показали высочайшую эффективность при выполнении боевых задач в Сирии. К примеру, в ноябре 2017 года шесть стратегических бомбардировщиков нанесли авиаудар по объектам международных террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Бомбами и ракетами оказались поражены пункты управления, подземные бункеры и склады оружия.


Николай Грищенко

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Сирия
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Су-27
Ту-22М
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