"Калашников" поставит Росгвардии 1600 автоматов АК-200 и АК-205

Росгвардейцы первыми оценят АК-200. И потом нам расскажут - как он.

Росгвардия заключила контракт на автоматы 200-й серии в обычном и укороченном варианте. Срок поставки до 20 ноября этого года, стоимость - 90 млн рублей.

Речь идет о 1400 автоматах АК-200 и 200 АК-205.

Что это за автомат и почему росгвардейцы купили его, а не, скажем, АК-12 и АК-15, которые закупает армия?

Звезда пленительного счастья

"Калаши" 200-й серии последние годы находятся в центре внимания. Собирают специалистов и потенциальных пользователей у стендов на международных выставках, им посвящают обзоры.

АК-200 - базовый автомат: 940 мм с разложенным прикладом, АК-205 укорочен до 590 мм (когда приклад сложен). Оба в калибре 5,45 мм. Есть еще АК-203 и АК-204 - такие же, только в калибре 7,62 мм. А также АК-201 и АК-202 - они под натовский патрон 5,56х45.

О калибрах и их сакральном значении - чуть позже. Сейчас попробуем разобраться, почему вокруг "двухсоток" такой ажиотаж.

Во многом интерес к ним подогрела прошлогодняя IDEX в Абу-Даби - одна из самых крутых выставок оружия в мире. Там зарубежные эксперты объявили эту серию "калашниковых" лучшим оружием России. Наряду с танками Т-90МС, самоподрывающимися беспилотниками "КУБ-БЛА", морским комплексом "Панцирь-МЕ" и боевым модулем "Буревестник" с пушкой 57-мм.

"Калашниковы" 200-й серии считают лучшим оружием России

Можно возразить: понятно, что "калаш" - он и в Африке "калаш", конечно, его все знают и любят. У нас же другого автомата и нет... Отчего же, есть. Например, ковровские АЕКи, которые на определенном этапе развития даже обходили "калаши". Просто они сложнее и больше подходят для спецназа.

Так что у Росгвардии хороший вкус.

Это уже их вторая закупка. Ранее они приобретали небольшую партию (476 АК-200 и 60 АК-205) для своего управления по Удмуртии. А на прошлом Параде на 9 Мая по Красной площади лихо промаршировали две роты дивизии им. Дзержинского - бойцы шли с АК-200.

Без фантазий

Чем же так привлекательны "двухсотые"? Изюминка в том, что они - золотая середина. Тот же АК-12 кому-то нравится, кому-то нет. Одних привлекает диоптрический прицел, другого он совсем не устраивает. И т.д. Кстати, по фото, которое открывает эту полосу, только внимательный человек определит, что это АК-200, а не АК-12. Прицельная планка с диоптром "не там". В остальном похожи.

При этом АК-200 устроит практически всех: качество, проверенное временем. Хотя он - сплошное разочарование для оружейных фантазеров и диванных экспертов. В основе - старый, добрый и проверенный локальными войнами АК-74М. Ну какие к нему претензии?

Впрочем, были: эргономика прошлого века и невозможность тактического обвеса.

Вот это в "двухсотке" и исправили: поставили регулируемый приклад. Появилась ступенька на предохранителе для пальца - мелочь, а приятно.

Ну а для любителей обвешивать боевое оружие прицельными комплексами и аксессуарами - планки Пикатинни. Получите и распишитесь.

Так ли уж они нужны - вопрос. Но это решать заказчику.

Теперь немного о личном. Если у диванных экспертов есть право требовать в соцсетях чудо-оружие на новых физических принципах, то можно выслушать и консерваторов. К которым принадлежит и автор этих строк. Я служил срочную в Советской армии (со старым добрым АКМ), затем офицером в Российской армии, где властвовали АК-74.

В те времена была другая пандемия: на Западе все вдруг "заболели" причудливыми "рельсами". Я о Пикатинни. На них можно быстро закрепить вагон и маленькую тележку "ништяков": прицел, коллиматор, лазер-целеуказатель, фонарь. Да хоть полевую кофеварку и машинку для полировки ногтей. Согласитесь, с неполированными ногтями как в бой-то идти? Вызывающе не гламурно.

А у нас в армии была только одна альтернатива: на некоторых автоматах и ручных пулеметах Калашникова с левой стороны ствольной коробки стояли крепления - так называемый ласточкин хвост. На него можно было поставить только один прицел.

Но стрелять из РПК с "ночником" - удовольствие. Да простят меня пацифисты.

И спрашивали мы отцов-командиров: у них есть, а у нас? Нам отвечали: полимерные Пикатинни - ересь, это все подвержено вибрациям при стрельбе. Да и просто не нужно. Зачем обвешивать оружие мишурой как новогоднюю елку? А вот "ластохвост" это совсем другое дело: оружейная сталь, все жестко зафиксировано на ствольной коробке.

И вот "ластохвост" отправляют на свалку истории, а Пикатинни - наше все. Ну что тут сказать?..

Да ладно, ветераны поворчат и смирятся. К тому же на "двухсотых" вроде решили проблему. Крышка ствольной коробки в передней части закреплена на шарнире, в задней - на защелке, запираемой рычажком. При разборке она не снимается, а лишь откидывается. Так достигается стабильность установленных прицелов.

Впрочем, время покажет.

Тенденции

Грендель им приходит

В США склоняются, что пора сменить калибр. А если они это делают, то - в планетарном масштабе. В свое время объявили вершиной эволюции свой патрон 5,56х45. Никто не посмел возразить. Сначала на него перешли страны НАТО, затем в "клуб любителей" записались армии половины мира.

Теперь вот решили, что и он устарел. К старому 7,62х51 NATO возвращаться не хотят. Смотрят на 6,5x38 Grendel. И давно уже смотрят: "Грендель" разработан в начале 2000-х. Да, он неплох: незаурядные баллистика, поражающее действие, импульс отдачи. Снайперам интересен: пуля устойчива к сносу ветром. И хотя переход на новый патрон всегда несет риски (велика цена ошибки), и это дорогое удовольствие, но соблазн таков, что не устоят. Перейдут. И потянут за собой мир.

Конечно, коронавирус может порушить эти планы. А может - как раз наоборот: загрузят военную промышленность.

В мире вообще творятся загадочные вещи. Французская армия меняет свою винтовку FAMAS, стоящую на вооружении всего лишь с конца 1970-х годов - закупают немецкий HK416F от Heckler & Koch. И немцы тоже решили заменить свои совсем не старые G36. Ну и вот еще Америка с "Гренделем"...

И как раз в этой чехарде мы выглядим неплохо. Именно благодаря эволюции автомата Калашникова. Пуля "Гренделя" новая, а вот гильза - от советского патрона 7,62х39 мм. Лишь чуть измененная. От этого патрона, к счастью, мы так и не отказались, делаем под него автоматы. Включая и "двухсотой" серии.

Игорь Елков