Войти
Деловая газета "Взгляд"

У Lockheed Martin возникли проблемы с поставками F-35

548
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin с 23 мая нарастит темпы производства истребителей пятого поколения F-35, но не сможет поставить в этом году от 18 до 24 самолетов из 141 запланированного, сообщили специализированные СМИ.

Как пишет газета "Дифенс ньюс", в связи с пандемией нового коронавируса выпуск деталей и компонентов осложнился, в результате компании пришлось сократить производство на ближайшие три месяца.

По информации издания, представители Lockheed Martin впервые уведомили заказчиков о возможных задержках в поставках 21 апреля.

"Если у нас будет возможность ускорить или восстановить темпы [производства], мы это сделаем.Если будут подвижки, в конце лета или в начале осени появится четкая картина о том, где мы будем находиться", – передает ТАСС слова вице-президента компании по программе F-35 Грега Ульмера.

Корпорация с 23 мая на заводе в штате Техас разделит персонал в 2500 человек на три группы. Каждая из них будет работать по 14 дней с неделей отдыха. После первой ротации будет принято решение о внесении корректив или продлении измененного графика до 4 сентября.

Напомним, в конце апреля в компании заявили, что коронавирус оказал серьезное влияние на авиационный бизнес американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Производство истребителей F-35 столкнулось с риском нарушения графика и срыва поставок.


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
02.05.2019
В США рассказали о каннибализации F-35
04.02.2019
Минобороны ФРГ изучает возможность закупки американских самолетов F-18 на смену Tornado
11.07.2018
Италия планирует отказаться от покупки дополнительных истребителей F-35
04.04.2017
Великобритания и Япония изучают возможность совместного создания перспективного истребителя
23.08.2013
Истребитель F-35B впервые сел на палубу корабля ночью
26.07.2011
Наземная подготовка пилотов F-35 началась на авиабазе ВВС США Эглин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 18:22
  • 53
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 17:58
  • 2
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
  • 21.05 17:41
  • 73
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 21.05 17:35
  • 15
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 21.05 17:13
  • 3
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 16:45
  • 13
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 21.05 16:08
  • 1
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 15:25
  • 5
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 21.05 13:59
  • 39
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 21.05 11:26
  • 1
В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу
  • 21.05 06:52
  • 13
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 21.05 06:16
  • 2
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).