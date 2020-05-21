Полет Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео

В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.

На кадрах канала "Звезда" виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем, снятый из кабины пилотов.

Как сообщили в Минобороны, экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.

Напомним, во вторник в Минобороны сообщили, что над нейтральными водами Черного моря пролетели бомбардировщики Ту-22М3, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.

Дмитрий Зубарев