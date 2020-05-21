Снова на авиабазе Эглин: В США упал истребитель пятого поколения F-35

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Американские СМИ сообщают о падении истребителя пятого поколения F-35A. Сообщения об этом опубликованы в военно-тематическом разделе журнала The Drive.

Со ссылкой на источники автор сообщает, что истребитель F-35A входил в состав эскадрильи, размещённой на базе ВВС Эглин (Eglin).

Из сообщения:

Истребитель F-35A совершал плановый полёт, поднявшись в воздух с авиабазы «Эглин». Находясь в воздушном пространстве над Флоридой, пилот сообщил о потере управления истребителем. Им была получена команда на катапультирование.

Сообщается, что истребитель упал около 21:30 по местному времени.

Речь шла о «плановой ночной учебной миссии».

Примечательно, что буквально несколько дней назад во Флориде упал другой истребитель пятого поколения ВВС США. Это был F-22. Таким образом, если информация подтвердится, военная авиация США потеряла два истребителя пятого поколения в течение одной недели.

На данный момент о возможных причинах падения самолёта, а также о судьбе пилота не сообщается. Кстати, продолжается и расследование аварии с упомянутым истребителем F-22, который также входил в состав авиабазы Эглин.

Во время подготовки материала пресс-служба авиабазы Эглин распространила сообщение с подтверждением потери боевого самолёта. Он входил в 58-е авиакрыло. Сообщается, что самолёт разбился при посадке. Пилот находится в госпитале, куда он был доставлен некоторое время назад с травмами. Имя лётчика не публикуется.

Пресс-служба авиабазы ВВС США добавляет, что жертв и разрушений на земле при падении F-35 нет.