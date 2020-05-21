В США порадовались из-за нереализованного проекта советской «супергаубицы»

В первые годы холодной войны Советский Союз разработал самоходную гаубицу «Ока» 2Б1, которая могла стрелять ядерными боеголовками, пишет The National Interest, выразив радость, что этот проект так и остался прототипом.

Это была самоходная гаубица – по сути, бронированный корпус танка без башни, с артиллерийским орудием на вершине. В качестве шасси использовался корпус тяжелого танка Т-10 с дизельным двигателем мощностью 750 лошадиных сил. Это увеличивало вес машины, что в сочетании с огромной пушкой сильно ограничивало подвижность, пишет The National Interest.

Ствол длиной около 20 метров был необходим для большей дальности. Диаметр оружия – 420 миллиметров, что больше, чем у американских линкоров класса "Айова" с их 16-дюймовыми пушками (406 мм).

При этом указывается, что "Ока" 2Б1 могла быть лишь оружием пропаганды – гаубица прошла по Красной площади в День Победы. На деле оказалось, что ее огромная пушка стала одним из главных факторов, которые обрекли машину на провал. Так, во время испытаний шасси и коробка передач были сильно повреждены отдачей оружия.

Также на провал повлиял тот факт, что военные пересмотрели тактику ведения ядерной войны.

В конце апреля The National Interest обратил внимание на сообщения о первых поставках в российскую армию модернизированных 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка", назвав ее самой мощной "пушкой" в мире.

Сергей Гурьянов