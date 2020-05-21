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Деловая газета "Взгляд"

Москва усомнилась в возможности перемещения ядерного оружия США в Польшу

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва сомневается, что Вашингтон переместит свое ядерное оружие из Германии в Польшу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Это будет прямым нарушением основополагающего акта России-НАТО, в котором НАТО обязалось не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов Североатлантического альянса... Я сомневаюсь, что эти процедуры будут запущены в практическом плане", – сказал Лавров, передает РИА "Новости".

Ранее о такой возможности заявила посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер.

Глава МИД отметил, что послы США в европейских странах "не просто излагают позицию своей страны, а диктуют позицию стране пребывания".

Ранее в МИД выразили надежду, что в Вашингтоне и Варшаве "осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО".


Алексей Дегтярев

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Лавров Сергей
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Ядерный щит
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