Индийский маршал назвал некоторые параметры будущего истребителя 5-го поколения AMCA

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В Индии озвучили основные параметры для истребителя пятого поколения, который собираются создавать своими силами. Речь идёт о перспективном авиационном комплексе, который на данный момент обозначается как AMCA.

В Индии отмечают, что самолёт будет иметь принципиальные отличия от любого истребителя поколения 4, включая модернизированные варианты 4+ и 4++.

И слово «будет», судя по всему, в Индии никого не смущает. В течение какого конкретно времени разработчики готовы представить итоговую концепцию перспективного истребителя, не говорится. Зато сообщается о тех параметрах, которые собираются реализовать в новом проекте.

Некоторые параметры концепции ми параметры AMCA озвучил индийский маршал авиации Анил Чопра, сегодня входящий в состав комиссии военного трибунала в штате Уттар-Прадеш.

Самолёт будет двухдвигательным. Какие именно двигатели на данный момент обозначаются за основу? Маршал считает считает, что к 2032 году в стране должен появиться свой турбореактивный двигатель, который позволит создавать форсажную тягу около 16,5 тонн. При этом утверждается, что одной из задач разработчиков должна стать задача по снижению массы двигателя, для чего планируется использовать «новейшие достижения металлургической отрасли». Двигатель должен получить автоматизированную систему управления рабочими параметрами с их распределением.

Истребитель индийского производства планирует оснастить «усовершенствованным» радаром с АФАР и системой противодействия постановке радиоэлектронных помех противником.

То, о чём в индийских ВВС говорят с особым пиететом – «стелс»-покрытие AMCA. Заявленный параметр – ЭПР, "ниже, чем у китайских J-20". Какими к моменту появления на свет (если вообще появится) AMCA будут параметры ЭПР у китайских истребителей, сегодня, по понятным причинам, на может сказать никто, но в Индии твёрдо уверены, что у AMCA эти показатели будут лучше…

В министерстве обороны Индии отмечают, что конструкция планера и оперения перспективного истребителя предполагает ромбовидную форму с «трапецевидными крыльями и полностью подвижным вертикальным хвостовым оперением». Это, как считает маршал, позволит AMCA добиться «большей маневренности».

Первый полёт прототипа предусмотрен в 2025 году. Но если учесть данные по двигателю, получается, что к 2025 прототип AMCA будет использовать не те силовые установки, о которых говорил маршал Чопра. Постановку на вооружение планируют осуществить к 2032 году.

Утверждается, что для военно-морских сил Индии будет создан палубный истребитель пятого поколения. О сроках его создания не сообщается.