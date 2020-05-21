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Российская газета

На Камчатке корабли ТОФ "сбили" самолет противника

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Автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА
Автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Группа малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота провела комплекс артиллерийских стрельб у берегов Камчатки.

В первой половине дня МПК отстрелялись по буксируемому морскому щиту, который имитировал надводный корабль условного противника. В этом эпизоде действия кораблей обеспечивал морской буксир МБ-61.

Затем в полигоне боевой подготовки экипажи провели учение по противовоздушной обороне отряда.

"Тактический фон для отработки задач коллективной обороны обеспечил противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации флота. Он осуществил сброс парашютной мишени. МПК своевременно обнаружили воздушную цель и применили по ней артиллерийские установки АК-176", - рассказал начальник отдела информационного обеспеченияпресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
Ил-38
Проекты
Военные учения
ТОФ
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