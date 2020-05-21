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Интерфакс-АВН

Минобороны Японии расследует возможную утечку секретных данных о новой сверхзвуковой ракете

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Японии подозревает, что некоторые секретные данные, касающиеся новейшей ракеты, были похищены хакерами, начато расследование, сообщила газета "Асахи симбун" в среду.

В министерстве допускают, что данные о требованиях к техническим характеристикам ракеты были похищены в ходе массированной хакерской атаки в тот момент, когда ведомство рассылало их компаниям оборонного сектора для проведения тендера на размещение заказа, пишет издание, ссылаясь на правительственные источники.

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Страны
Япония
Проекты
ИТ
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