Минобороны Японии расследует возможную утечку секретных данных о новой сверхзвуковой ракете

Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Японии подозревает, что некоторые секретные данные, касающиеся новейшей ракеты, были похищены хакерами, начато расследование, сообщила газета "Асахи симбун" в среду.

В министерстве допускают, что данные о требованиях к техническим характеристикам ракеты были похищены в ходе массированной хакерской атаки в тот момент, когда ведомство рассылало их компаниям оборонного сектора для проведения тендера на размещение заказа, пишет издание, ссылаясь на правительственные источники.