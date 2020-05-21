Т-80 со 152-мм пушкой по огневой мощи превзошел бы любые танки НАТО

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Перспективному отечественному танку Объект 292 очень не повезло появиться в тот момент, когда великая страна - Советский Союз доживала последние месяцы. Его изготовили осенью 1990 года, в начале 1991 года прошли испытания на Ржевском полигоне.

Считается, что эта модификация является самой мощной версией легендарного Т-80, давно уже прозванного за необыкновенную подвижность "летающим".

В качестве основного вооружения была применена созданная конструкторами Пермского машиностроительного завода 152,4 мм гладкоствольная пушка ЛП-83 высокой баллистики.

Хотя первые испытания прошли успешно, вскоре об этой уникальной боевой машине забыли, и открыто говорить стали лишь относительно недавно.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Считается, что если бы 292-й удалось доработать, то в относительно короткие сроки наша армия смогла бы получить танк, который по огневой мощи соответствовал бы технике нового поколения. И даже сейчас он выглядел бы весьма достойно.

К началу 90-х годов уже были готовы газотурбинные двигатели мощностью 1500 л.с., что еще больше увеличило бы маневренные и скоростные характеристики.

Для Т-80 также создавался комплекс активной защиты. В это время в Ленинграде успешно работали над танковой информационно-управляющей системой и тепловизионными прицелами.

Оорганизация производства модернизированной "восьмидесятки" и ее освоение в войсках не должно было иметь особых проблем, так как была применена хорошо отработанная база серийной машины.

Дмитрий Лемешко