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ТАСС

Ступень ракеты Atlas V доставили на мыс Канаверал на самолете российской компании

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Сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр"
Сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр".
Источник изображения: gelio.livejournal.com

C помощью ракеты планируется вывести в космос новый марсоход NASA

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Первую ступень американской ракеты-носителя Atlas V, с помощью которой планируется вывести в космос новый марсоход NASA, доставили на мыс Канаверал (штат Флорида) самолетом российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

"Первая ступень ракеты была доставлена с предприятия ULA в Декейтере (штат Алабама) на борту огромного транспортного самолета Ан-124-100 компании "Волга-Днепр", - отметили представители американской фирмы. Они уточнили, что ступень, высота которой составляет более 32 м, погрузили на борт самолета в городе Хантсвилл (штат Алабама). В понедельник этот элемент ракеты-носителя доставили на космодром на мысе Канаверал.

Первую ступень выгрузили из самолета во вторник. Специалисты проверят ее и подготовят к запуску. В компании отметили, что данный элемент Atlas V является слишком большим, чтобы везти его автотранспортом. В сообщении констатируется, что для этих целей ULA обычно использует специальное судно, но на его борту сейчас доставляют другие грузы.

Вторая ступень Atlas V была привезена из Декейтера на космодром на мысе Канаверал в середине апреля. Как отметили в ULA, запуск с целью вывода в космос марсохода NASA Perseverance ("Настойчивость") запланирован на 17 июля. В американском космическом ведомстве рассчитывают, что с помощью этого аппарата, в частности, будут проведены поиски возможных следов жизни на Марсе.

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