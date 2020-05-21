Войти
ТАСС

Швартовые испытания фрегата "Маршал Шапошников" начнутся во второй половине года

653
0
0
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © ТАСС/ Юрий Смитюк

Теперь он сочетает в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет, сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Швартовые и ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" должны начаться во втором полугодии 2020 года, сообщил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.

"Во второй половине года должны начаться швартовые, а затем ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата "Маршал Шапошников". Важно, что теперь он сочетает в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет", - сказал Авакянц в интервью газете "Красная звезда".

"Я регулярно посещаю корабль на "Дальзаводе", где проводятся работы, и могу заверить, что их график полностью соблюдается", - подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе ТОФ сообщали, что фрегат "Маршал Шапошников" после обновления в АО "Центр судоремонта "Дальзавод" (Владивосток) будет передан флоту до конца 2020 года. По данным пресс-службы, в период ремонта с модернизацией на фрегате демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля, проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия.

"Маршал Шапошников" начинал службу в качестве большого противолодочного корабля. Модернизация, связанная с установкой на нем универсальных корабельных стрельбовых комплексов под ракеты "Калибр-НК" и "Оникс", придала ему новые ударные возможности, благодаря которым его теперь классифицируют как фрегат. В перспективе он получит на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Дальзавод
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
27.04.2020
ВМФ в 2020 году получит новые корабли и подлодки
11.11.2019
Модернизированные АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" получат "Цирконы"
11.11.2019
АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" смогут применять гиперзвуковые ракеты "Циркон"
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 18:22
  • 53
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 21.05 17:58
  • 2
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
  • 21.05 17:41
  • 73
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 21.05 17:35
  • 15
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 21.05 17:13
  • 3
Трофей из Ливии - комплекс "Панцирь-С1" возможно будет переправлен в Турцию
  • 21.05 16:45
  • 13
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 21.05 16:08
  • 1
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении
  • 21.05 15:25
  • 5
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 21.05 13:59
  • 39
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 21.05 11:26
  • 1
В России создадут Военно-инженерную академию - Шойгу
  • 21.05 06:52
  • 13
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 21.05 06:16
  • 2
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).