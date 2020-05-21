Швартовые испытания фрегата "Маршал Шапошников" начнутся во второй половине года

Теперь он сочетает в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет, сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Швартовые и ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата "Маршал Шапошников" должны начаться во втором полугодии 2020 года, сообщил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.

"Во второй половине года должны начаться швартовые, а затем ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата "Маршал Шапошников". Важно, что теперь он сочетает в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет", - сказал Авакянц в интервью газете "Красная звезда".

"Я регулярно посещаю корабль на "Дальзаводе", где проводятся работы, и могу заверить, что их график полностью соблюдается", - подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе ТОФ сообщали, что фрегат "Маршал Шапошников" после обновления в АО "Центр судоремонта "Дальзавод" (Владивосток) будет передан флоту до конца 2020 года. По данным пресс-службы, в период ремонта с модернизацией на фрегате демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля, проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия.

"Маршал Шапошников" начинал службу в качестве большого противолодочного корабля. Модернизация, связанная с установкой на нем универсальных корабельных стрельбовых комплексов под ракеты "Калибр-НК" и "Оникс", придала ему новые ударные возможности, благодаря которым его теперь классифицируют как фрегат. В перспективе он получит на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон".