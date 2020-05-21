Комплексы превосходства: согласован план поставок новых ЗРК «Витязь»

Определены сроки и объем закупок новейших зенитных ракетных комплексов «Витязь» на ближайшие годы. Сейчас они поступают в учебные центры ПВО. Но уже в ближайшее время начнётся перевооружение боевых частей. Эксперты считают, что освоение совершенно новых ЗРК потребует организации масштабной переподготовки армейского персонала и модернизации инфраструктуры базирования. Создатели комплекса не раз подчёркивали, что он разработан для действий в реалиях современной войны и пригоден для отражения массированных ударов крылатых ракет, а также перспективных средств воздушного нападения.

Определены сроки и объем закупок новейших зенитных ракетных комплексов «Витязь» на ближайшие годы. Сейчас они поступают в учебные центры ПВО. Но уже в ближайшее время начнётся перевооружение боевых частей. Эксперты считают, что освоение совершенно новых ЗРК потребует организации масштабной переподготовки армейского персонала и модернизации инфраструктуры базирования. Создатели комплекса не раз подчёркивали, что он разработан для действий в реалиях современной войны и пригоден для отражения массированных ударов крылатых ракет, а также перспективных средств воздушного нападения.

Богатырская застава

Минобороны согласовало сроки закупки новейших зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве и ВПК. До 2027 года войска будут получать не менее двух дивизионных комплектов ЗРК ежегодно. При этом источники отказались ответить, когда точно начнутся поставки.

О завершении разработки перспективного ЗРК сообщил в июне прошлого года министр обороны Сергей Шойгу. После проведения полного цикла испытаний первый комплект «Витязей» передали в феврале этого года в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. Преподаватели Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери уже начали осваивать новую технику.

Личный состав систем ПВО переучивается либо в учебных центрах, либо в войсках, рассказал бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— В учебных центрах есть вся необходимая техника для освоения С-350, — отметил он. — Экипажи, которым придется обслуживать комплекс, будут направляться туда на обучение. Обычно такой курс длится около трех месяцев. В центре проводят слаживание расчетов. На занятиях они решают ряд учебно-боевых задач, а в самом конце проводят зачетные стрельбы. Только после того, как военнослужащие сдадут все необходимые нормативы, они возвращаются в часть и заступают на боевое дежурство.

При перевооружении у ракетного полка или дивизиона уже есть подготовленные боевые позиции. После поступления новой техники старую отправляют на капитальный ремонт, а затем на хранение в арсеналы. При необходимости позиции и ангары дорабатывают, пояснил эксперт.

По сообщениям российского военного ведомства, С-350 планируют принять на вооружение Сухопутных войск, ВКС и ВМФ.

Как ранее писали «Известия», первые «Витязи» начнут поступать в 24-ю мобильную зенитную ракетную бригаду Центрального военного округа, которая дислоцируется в Абакане. В последующем в Сибири перевооружат также 388-й гвардейский зенитный ракетный полк в Ачинске.

«Витязи» идут на замену комплексам ПВО, которые уже отработали свой ресурс и морально устарели, сообщил бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

— С-350 изначально разрабатывались для того, чтобы их легко можно было интегрировать в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны, — рассказал он «Известиям». — Новые дивизионы и полки С-350 будут действовать как её часть, что позволит обеспечить максимально высокую управляемость во время ведения боевых действий. Это самая важная задача, которую придется решить при постановке «Витязей» на боевое дежурство. Кроме того, их надо разместить на заранее подготовленных в инженерном плане позициях. Это система объектовая и будет защищать не только важные военные или военно-морские гарнизоны и базы, но и политические, промышленные и экономические центры страны.

Личный состав должен будет получить все необходимое для обеспечения повседневной жизнедеятельности. Если появятся новые объекты, их также включат в единую систему управления ПВО и ПРО, оборудуют позиции и создадут все условия для службы солдат и офицеров, отметил эксперт.

«Витязь» в ПВО

Впервые комплекс был публично продемонстрирован в 2013 году на авиасалоне МАКС, но его разработка началась на шесть лет раньше. Полный цикл государственных испытаний завершился в прошлом году. Сейчас на предприятиях концерна «Алмаз-Антей» ведётся сборка первых серийных образцов для оснащения частей ПВО. «Витязи» из этой партии планировалось впервые задействовать на несостоявшемся майском Параде Победы на Красной площади.

Создатели комплекса не раз подчёркивали, что он разработан для действий в реалиях современной войны и пригоден для отражения массированных ударов крылатых ракет, а также перспективных средств воздушного нападения. Меньшая по сравнению с С-400 масса позволяет «Витязю» на колёсном шасси активно маневрировать с позиции на позицию. При этом он разворачивается в боевое положение всего за пять минут. Сообщалось также о возможности размещения комплекса на гусеничном шасси.

ЗРК средней дальности С-350 должны заменить в войсках С-300В, С-300ПС и «Бук-М1-2». «Витязь» способен поражать воздушные цели на расстоянии 60 км и высоте — до 30 км. Каждая мобильная пусковая установка несёт 12 ракет 9М96, которые могут уничтожать даже объекты, летящие со скоростью 4,8 тыс. м в секунду. В их число входят самолёты, вертолёты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

В составе каждого дивизиона несколько многофункциональных радаров, которые могут обнаруживать и опознавать как авиацию и дроны, так и управляемое высокоточное оружие. Помимо них комплекс имеет новые средства анализа помех противника. С их помощью «Витязи» лучше различают ложные сигналы и реальные цели, чем предшественники. По данным инженеров, такая технология резко повышает эффективность боевой работы, когда противник пытается использовать против ПВО свои средства радиоэлектронной борьбы.

По некоторым данным, в состав полков и бригад «Витязей» также включат батареи ракетно-пушечных ЗРК «Панцирь». Как и в полках С-400 их задачей будет прикрытие позиций дальнобойных комплексов и создание эшелонированной ПВО.