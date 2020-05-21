В России возрождается производство экранопланов

За океаном вновь вспомнили о русской угрозе. На этот раз экспертов всполошила новость о том, что в Нижнем Новгороде создают нового "каспийского монстра", который будет вооружен чуть ли не гиперзвуковыми ракетами. Все несколько иначе.

Речь идет о среднем по размерам экраноплане А-050 "Чайка-2". Его действительно разрабатывают в Нижегородском ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева. При этом, если проект реального "каспийского монстра" - экраноплана "Лунь", проходившего испытания в 1985 году, был совершенно секретным, то "Чайка-2" неоднократно демонстрировалась на международных выставках. Ее технические характеристики - в открытом доступе.

Насколько известно, экраноплан А-050 создается в интересах гражданских пользователей. В первую очередь он предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Может использоваться в качестве служебно-разъездного, санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий. Экипаж экраноплана состоит из четырех человек. Скорость при полете с использованием экранного эффекта достигает 360-400 км/час. Дальность - около 3000 км.

Экранопланы - почти идеальные средства спасения на море. Они могут буквально прилететь со скоростью самолета к судам, терпящим бедствие на значительном удалении от берега. Приводниться и приступить к эвакуации людей. Поэтому, скорее всего, первым заказчиком может стать МЧС. В то же время такие аппараты очень удобны для скоростной доставки грузов и пассажиров в самые удаленные районы, где есть водные акватории. "Чайка-2" способна перевозить до 9 тонн грузов и до ста пассажиров.

Сергей Птичкин