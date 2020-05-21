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Интерфакс-АВН

План международных учений Тихоокеанского флота скорректирован из-за коронавируса

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Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Архивное фото
Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - План контактов и учений с иностранными военными на 2020 год был существенно скорректирован из-за эпидемии коронавируса, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"В 2020 году план мероприятий международной морской деятельности существенно скорректирован. Мы прекрасно понимаем, что в условиях пандемии коронавируса это разумное и взвешенное решение, ведь дороже жизни, здоровья людей ничего быть не может, и напрасный риск в этом случае не оправдан", - сказал Авакянц в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он отметил, что несмотря на возникшие проблемы, командование Тихоокеанского флота находится в постоянном контакте с военными из стран Азиатско-Тихоокеанскоого региона.

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Военные учения
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