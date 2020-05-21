Оборонная промышленность США преодолевает кризис

Перевод статьи Aaron Mehta "Defense industry shutdowns trend upward, but Lord is monitoring cash flow" ("Ситуация с замедлением в оборонной промышленности США имеет тенденцию к улучшению, но Пентагон следит за движением выделенных промышленности средств") из американского издания "Defense News".

Заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Эллен Лорд (с) Amber Corrin / Defense News

Эллен Лорд, высшее должностное лицо Пентагона, отвечающее за закупки вооружений и военной техники, видит позитивные признаки для оборонно-промышленной базы, но она по-прежнему обеспокоена тем, что в самые маленькие и наиболее уязвимые компании может поступать недостаточное количество денежных средств, для того чтобы они продолжили работу после пандемии коронавируса.

Из 10 509 американских компаний, относящихся к оборонной промышленности, и отслеживаемых Агентством по управлению контрактами на оборону США, только 93 были закрыты на 30 апреля 2020 года. Это число, по словам Лорд, с 20 апреля "улучшилось" на 13. Примечательно, что с 20 апреля число компаний, которые закрылись и вновь открылись, выросло на 73 - "впервые мы увидели количество открытий, превышающих количество закрытий" с начала кризиса, сказала Лорд журналистам 30 апреля.

Из 11 413 компаний, отслеживаемых Агентством по оборонной логистике, 437 на 30 апреля были закрыты, а 237 закрылись и вновь открылись. Это почти на 100 компаний лучше по сравнению с данными за 20 апреля.

Лорд считает, что к улучшению показателей привел к целый ряд факторов, в том числе то, что некоторые штаты, похоже, достигли своего предполагаемого пика численности заболевших коронавирусом и сняли ограничения. Кроме того, Лорд отмечает "действительно хорошие проактивные действия" компаний по созданию гигиеничного пространства для работы и применение опыта других компаний, которые нашли способы продолжать работать, несмотря на пандемию.

Тем не менее, Лорд все еще ожидает, что пандемия повлияет на основные оборонные программы. 20 апреля она предупредила, что самые важные из них могут столкнуться примерно с трехмесячным замедлением. Она подчеркнула, что скорее рассматривает именно "замедление", а не "задержку" основных программ.

"В результате болезни или неспособности путешествовать мы видим проблемы с эффективностью. Поэтому мы физически не можем привлечь подрядчиков, некоторые из которых иностранные, для проведения инспекций", - поясняет Лорд. "Таким образом, мы испытываем некоторое замедление в нашей способности выполнять задачи. Мы находим обходные пути для этого, а не просто говорим, что откладываем что-то на потом. Мы не смотрим на эти задержки, мы ищем решения задач, которые иногда не могут быть выполнены с той же эффективностью, которая была у нас раньше".

"Мы учимся работать в этой новой среде для возврата к прежнему уровню, если хотите, в областях, где мы этого не сделали, но сейчас это наша лучшая оценка, и мы, очевидно, работаем, чтобы свести негативное воздействие к минимуму", - добавила она.

Пентагон выделил 3 млрд долл. в виде увеличения денежного потока в рамках плана выплат, связанных с коронавирусом, который увеличил авансовые платежи подрядчикам с 80 до 90% процентов для крупных предприятий и с 90 до 95% для малых предприятий.

Главная цель чиновников министерства обороны США состоит в том, чтобы деньги попали в руки главных подрядчиков, которые затем смогут быстро предоставить средства своим субподрядчикам и другим малым предприятиям, которых Лорд неизменно выделяет как наиболее уязвимую часть оборонно-промышленной базы.

В двух своих выступлениях в прессе в конце апреля Лорд похвалила компанию Lockheed Martin за то, что она публично взяла на себя обязательство выплатить субподрядчикам авансовые платежи, чтобы они не остановили работу. 27 марта компания объявила о том, что направит 50 млн долл. небольшим компаниям, наиболее подверженным риску. С тех пор эта сумма возросла до 450 млн долл.

Однако Лорд признала, что другие компании не предоставили информации, на какие цели были направлены средства, выделенные Пентагоном. В этой части она бы хотела увидеть перемены: "Я полагаю, что генеральные подрядчики передают средства дальше. Тем не менее я предпочитаю доверять, но проверять", - сказала Лорд. "Поэтому я призываю все эти компании быть максимально прозрачными и открытыми, потому что мы несем ответственность перед налогоплательщиком, а также перед компаниями среднего уровня и небольшими компаниями, чтобы мы могли убедиться, что меры, которые мы предпринимаем на высшем уровне, проходят весь путь по цепочке".

Когда Лорд спросили, считает ли она, что в ее ведомстве все прозрачно и понятно, куда идут выделенные деньги, она ответила, что уверена в этом, но добавила: "Мне нужно полагаться на цифры от руководителей генподрядчиков, которые предоставят эти данные".