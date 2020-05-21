В ВС России должен появиться экраноплан

Спецы Пентагона обеспокоены боевыми возможностями нового аппарата

Американское издание, освещающее вопросы развития военной техники, со ссылкой на российское посольство в Южной Африке, сообщило, что в этом году ВС РФ могут получить уникальный аппарат экраноплан А-050 «Чайка», который оно назвало «каспийским монстром».

Эта машина принадлежит к классу судов на воздушной подушке. В годы холодной войны Советский Союз создавал и в опытном варианте использовал эти гибридные аппараты, поскольку они обладали уникальными свойствами, сочетая в себе качества самолета и корабля.

По данным вебсайта militaryfactory.com, одним из примеров такой машины является экраноплан класса «Лунь». Его максимальная скорость составляла 550 километров в час, то есть, чуть меньше, чем у американского В-29 «Суперкрепость», который развивал скорость до 575 километров в час. «Лунь» нес на борту шесть противокорабельных ракет П-270 «Москит», которые ограниченно используются на надводных кораблях, таких как эсминцы проекта 956 и ракетные катера проекта 1241. Этот экраноплан мог подниматься на высоту более 7 000 метров.

Как сообщило ИА Sputnik News, новый экраноплан А-050 может быть оснащен сверхзвуковыми ракетами подобными индийско-российским ракетам PJ-10 BrahMos. Эти ракеты является версией противокорабельной ракеты П-800 «Оникс» (экспортная версия «Яхонт»), и ими вооружены некоторые корабли индийских ВМС. По данным Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) США, «БраМос» развивает скорость до М=2,8 и имеет дальность пуска 500 километров. Она несет 300-килограммовую боегловку и предназначена для поражения надводных кораблей и наземных целей. Ракета может устанавливаться на подводные лодки и надводные корабли.

Как сообщило РИА «Новости», со ссылкой на информацию пресс-службы АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», предприятие «ведет разработки проектов экранопланов нового поколения, в том числе и А-050-742d «Чайка-2». Данный проект был представлен на международных выставках. Его технические характеристики находятся в открытом доступе. Вопросы о строительстве перспективных экранопланов нового поколения руководство предприятия не комментирует».

Новый аппарат будет весить около 600 тонн, его длина составит 100 м, а размах крыльев — 70 м, вместимость — 500 пассажиров, а максимальная скорость — почти 550 км/ч. Чтобы подчеркнуть гражданское предназначение аппарата, его назвали «Спасатель», хотя у него уже появилось прозвище: «Арктический монстр».

По сообщению газеты «Известия», первый прототип нового экраноплана поднимется в воздух в 2022-2023 году, а к 2025 году будет полностью введен в эксплуатацию. Его главной целью является создание транспортных артерий на территории российской Арктики.

На предприятии рассказали, что, помимо «Чайки-2», ЦКБ выполнило опытно-конструкторскую работу по созданию спасательного экраноплана большего водоизмещения.

На сайте разработчика указывается, что экраноплан «Чайка-2» предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Он способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до 5 градусов. Предусмотрено базирование на акваториях и на аэродромах 2 класса. Аппарат может использоваться в качестве служебно-разъездного, санитарного и транспортного средства, а также для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий.

В советские времена было разработано большое количество вариантов и спроектировано несколько прототипов этого транспортного средства, но ни один из них так и не был принят в эксплуатацию. Идея использования «экранного эффекта», возникающего на низких высотах благодаря аэродинамической подъемной силе, возникающей на самолетном крыле, позволяет достигать высоких скоростей и открывает широкие возможности для перевозок людей и грузов. По этой причине она неоднократно привлекала к себе интерес во многих странах мира. Но многочисленные технические проблемы мешали ее практической реализации и инженерам удавалось создавать только небольшие модели для решения узко специфических задач.

О том, что Россия в рамках госпрограммы ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту, в сентябре 2018 года упоминал глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако с тех пор о боевом экраноплане не появлялось каких – либо подробных сведений. Газета «Московский комсомолец» обратилась за разъяснением к экспертам и попросила их объяснить беспокойство американцев по поводу создания новой машины. Специалисты в один голос заявили, что такая техника имеет большое будущее, поскольку может с большой эффективностью использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»