Госдеп США считает неправдой, что крымчане довольны жизнью в России

Посольство РФ в США порекомендовало главе пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус (Morgan Ortagus) углубить ее познания в области российской истории, и предложило свою помощь. «Мы были бы счастливы помочь уважаемому представителю Государственного департамента США Морган Ортагус улучшить ее знания российской истории. Это может предотвратить заявления, основанные на ложных повествованиях и неудачных лозунгах, а также спекуляции относительно трагических периодов советского прошлого», — говорится в сообщении, опубликованном 19 мая на странице российской дипмиссии в Facebook.

Такое заявление посольство РФ в Вашингтоне сделало в ответ на опубликованные официальным представителем Госдепа США в понедельник на ее странице в Twitter рассуждения по поводу 76-ой годовщины депортации крымских татар, в которых прозвучал призыв к России «прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине».

В диппредставительстве напомнили, что Крым в 1954 году был переведен из состава РСФСР в состав УССР, «людей об этом не спрашивали». «В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном», — говорится в сообщении.

В российском посольстве дипломатической барышне рекомендовали изучить статью американского политического географ, конфликтолога, доктора философии, профессор Колорадского университета в Боулдере Джона О'Локлина (John O’Loughlin) «В Рооссию с любовью» 4 апраля опубликованную в американском журнале Foreign Affairs. «Большинство крымчан не считают российское управление репрессивным, чуждым и нежеланным. Наоборот, основываясь на данных наших исследований, они довольно счастливы», - пишет автор и заключает свое повествование такими словами: «Когда украинские активисты и западные политики заявляют, что жители Крыма «живут в условиях оккупации», они ошибочно принимают опыт одних за опыт всех». Большинство крымчан, пишет О'Локлин, «осознают свое счастье жить в путинской России».

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других стран Запада не признают результатов голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien) в день годовщины депортации крымско-татарского народа призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Ее заявление посольство США распространило в соцсетях.

Как заявила Квин, обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непреклонны. «Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина», - отметила дипломат.

Кремль неоднократно заявлял, что процедура голосования прошла согласно всем аспектам международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в день годовщины депортации крымско-татарского народа призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Ее заявление посольство США распространило в соцсетях.

Как заявила Квин, обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непреклонны. "Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - отметила дипломат.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»