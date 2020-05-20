В Дагестане построят три медцентра по проекту Минобороны

В трех городах Республики Дагестан по проекту Минобороны построят медицинские центры для лечения больных COVID-19. Об этом 19 мая пишет «РИА Дагестан».

Во вторник в Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, чтобы проработать исполнение поручения главы государства Владимира Путина о строительстве новых медицинских инфекционных центров в регионе. В состав делегации, сопровождавшей его, были мэр Махачкалы Салман Дадаев, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Мурад Алиев, представители Министерства здравоохранения республики и других ведомств.

По решению замминистра, объекты будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Их полностью укомплектуют, в том числе диагностическим оборудованием: аппаратами компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом. По данным агентства, это позволит дополнительно проводить диагностику и лечение граждан республики в Южном, Северном, Центральном округе и горных районах Дагестана.

Подобные медцентры уже построены в 16 регионах России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ведомство совместно с МЧС России и Минздравом отработало алгоритм развертывания быстровозводимых инфекционных модульных центров, позволяющий за две недели создать до 1 тыс. коек.

Ранее 19 мая стало известно, что МЧС России в рамках поручения президента страны Владимира Путина направляет в Дагестан специалистов и технику для проведения дезинфекции соцобъектов на территории региона в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Днем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил обеспокоенность по поводу распространения коронавирусной инфекции в Дагестане в связи с приближением мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам, который традиционно отмечается в мечетях.

Как отметил тогда глава министерства, в Дагестане развернуто более 8,2 тыс. коек для оказания медицинской помощи, а в больницах в настоящий момент находится более 7 тыс. человек. 109 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, количество которых по региону составляет 635.

Проблема достигла такого масштаба, что 18 мая стала главной темой совещания президента с руководством и представителями общественности республики. Для улучшения ситуации российский лидер поручил Минобороны построить в регионе медицинские центры.

При этом Попова отметила, что количество проведенных в регионе диагностических тестов на коронавирус вдвое меньше нормы.

В России с начала эпидемии в общей сложности зарегистрировали 299 941 случай коронавируса (9 263 за последние сутки).

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