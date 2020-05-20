Лавров рассказал о поставке медоборудования из США

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Два авиарейса из США безвозмездно поставят медоборудование России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В одном из последующих телефонных разговоров (с президентом РФ Владимиром Путиным) президент США (Дональд) Трамп сказал, что США нарастили мощности производства аппаратов ИВЛ, хотели бы поддержать усилия российского правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это было чистосердечное предложение, искреннее. Мы его в качестве такового и восприняли, и президент Путин с ним согласился. Сейчас это предложение уже обретает практические очертания, оно реализуется... Планируется нашими американскими партнерами два рейса, которые доставят эти аппараты для медучреждений РФ", - сообщил Лавров в ходе брифинга. Он подчеркнул, что как и в случае помощи со стороны России, "речь идет о безвозмездной помощи".

"Мы оплатили свои поставки, американская сторона оплачивает аппараты ИВЛ", - пояснил он.