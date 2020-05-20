Лавров заявил, что Договор по открытому небу находится под угрозой

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Договор по открытому небу находится под угрозой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Договор об открытом небе уже находится под угрозой", - сказал Лавров на пресс-конференции, говоря об отношениях РФ и США в сфере стратегической стабильности.

Как напомнил министр, США также официально заявили, что они не будут ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Остался практически один договор - СНВ-3. Мы бы очень хотели, чтобы он продолжал действовать, хотя бы на период пятилетнего продления для того, чтобы все новые идеи, которые вбрасываются в дискуссию о стратстабильности, на современном этапе можно было бы рассмотреть без спешки, с участием всех тех, кто готов в разговоре принимать участие", - отметил он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.