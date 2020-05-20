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РИА Новости

Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены

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Автомобиль президента США Дональда Трампа
Автомобиль президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва сожалеет, что механизмы практического сотрудничества по военной линии с НАТО заморожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главная проблема заключается в отсутствии работавших весьма и весьма полезно механизмов прямых контактов между военными России и НАТО. Наши натовские коллеги соглашаются только на встречи уровня начальника генерального штаба, но механизмы практического сотрудничества с участием военных полностью заморожены, к нашему большому сожалению", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.

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Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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