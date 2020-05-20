Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»

Русские основательно модернизировали танк T-72 и значительно повысили его боевые качества. Оценивая ситуацию в Польше, польский генерал заявил, что поляки с этими танками ничего не могут сделать - нет соответствующих возможностей. Польша не может сама создать танк, ей нужен партнер, готовый предоставить технологии.

Как мы уже сообщали в этом месяце, к концу года российская армия должна получить более 120 прошедших модернизацию танков Т-72Б3М, которые недавно отправили также в Белоруссию. Речь идет о модели с улучшенными мобильными и боевыми характеристиками. Она оснащена двигателем мощностью 1130 л.с. (почти на 300 л.с. больше, чем в Т-72Б3), улучшенным комплексом вооружений и улучшенной броней. Кроме того, белорусская армия получила недавно очередную партию танков T-72, которые россияне модернизировали до версии T-72Б3.

В комментарии для портала "Кресы" генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) отмечает, что россияне проводят основательную модернизацию своих танков. "Решения, которые они используют, направлены на повышение эффективности этих машин на потенциальном западном фланге, то есть в Восточной Европе. T-72 претерпел основательные изменения, которые значительно повысили его боевые качества", - отметил он. Оценивая ситуацию в Польше, генерал подчеркнул: "У нас нет модернизации. То, что называют у нас модернизацией, это, пользуясь выражением генерала Бука (Tadeusz Buk), "припудривание г***", а никакая не модернизация".

Бывший командующий сухопутными войсками Польши добавляет, что слышит о модернизации польских танков вот уже 30 лет. "Я танкист, эту тему обсуждают уже три десятилетия. Я могу сказать, что мы с этими танками ничего не сделаем, потому что у нас нет соответствующих возможностей". Генерал Скшипчак предлагает в такой ситуации сосредоточиться на том, чтобы "заключить сделку с нашим стратегическим партнером, который может дать нашей промышленности технологии, позволяющие совместно создать танк". "Можно также договориться со стратегическим партнером, который производит такие танки, допустим, "Абрамсы", открыть в Польше производство по их сборке", - размышляет генерал.

"С Германией разговоры у нас не клеятся, но раз мы хорошо относимся к американцам, почему бы не сделать им предложение и не привлечь их в Польшу, сказав, что нам требуется 450-550 танков. О модернизации наших Т-72 нужно забыть, нам ее не произвести, - считает Скшипчак. - Мы не сможем сделать так, чтобы этот танк оправдал ожидания военных, а не политиков и промышленности. Мы должны прямо поинтересоваться у политических деятелей: кому нужна эта модернизация, армии или промышленности? Пока все делается для промышленности, а не для военных. Пусть все эти политики отправят в подразделения, которые, как предполагается, будут воевать на Т-72, своих сыновей. Ни один не рискнет этого сделать. Если мы хотим повысить наш танковый потенциал, нам нужно взять курс на новые решения. Заниматься псевдомодернизацией означает топтаться на месте", - подводит итог генерал Скшипчак.

Говоря о новинках, которые появились в модернизированном для Белоруссии танке Т-72Б3М, следует обратить внимание на новую пушку 2А46М-5 калибра 125 мм, а также на новый многоканальный прицел "Сосна-У", разработанный белорусским предприятием "Пеленг". Эти танки оснащены также прицелом 1А40-4, цифровым баллистическим вычислителем и новым комплектом брони передней части корпуса. Кроме того, их усилили новыми бортовыми экранами, а также - в задней части корпуса и на башне - навесными решетчатыми экранами. На танке установлен двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. с автоматической коробкой передач.

Уже ранее в интервью порталу "Кресы" генерал Скшипчак обращал внимание на то, что тема присоединения к программе по созданию нового европейского танка для Польши, по всей видимости, закрыта, так что обсуждение этой темы - чистая политика.

"Нам срочно нужны танки с новыми возможностями. Нужно незамедлительно запустить программу "Волк" в сотрудничестве со стратегическим партнером, располагающим необходимыми технологиями, или убедить какую-то страну, Корею с ее танком К2, Америку с "Абрамсом", придти с инвестициями и технологиями в польскую оборонную промышленность, чтобы создать вместе с нами такую новую машину", - говорил бывший командующий сухопутными войсками

Как мы сообщали ранее, в июле прошлого года был заключен контракт стоимостью 1,749 миллиардов злотых (0,38 миллиарда евро, - прим.пер.) на ремонт и модернизацию 318 танков Т-72. 1-ая региональная база тылового обеспечения в городе Валч подписала его с консорциумом, в который входят Польская оборонно-промышленная группа (PGZ), завод "Бумар-Лабенды", а также Военный автомобильный завод (WZM). К работам, которые планируется завершить в 2025 году, подключат такие, принадлежащие PGZ компании, как "Промышленный центр оптики" (PCO) и "Центр исследований и разработки механических устройств" (OBRUM). Первые отремонтированные танки были переданы военным в декабре прошлого года.

Напомним, что ранее планировалось провести комплексную модернизацию T-72, однако, эту программу значительно сократили из-за недостатка финансовых средств. Планы по ремонту и модернизации подверг тогда резкой критике генерал Скшипчак. По его мнению, это было политическое решение, призванное спасти предприятие "Бумар", а ключевая проблема заключается в том, что такие танки на современном поле боя практически бесполезны.

Эксперты влиятельного американского аналитической центра "Нэшнл Интерест" также критически оценили состояние польских бронетанковых войск. "Оружие, которым оснащены польские танки, не может по большей части пробить броню российских машин, а броня польских танков не может остановить современные российские снаряды. Единственная надежда для армии Польши - это план по модернизации танка "Леопард" 2А4 до версии 2ПЛ", - пишет один из авторов доклада.

Эксперты аналитического центра "Институт Собеского", в свою очередь, полагают, что Польше не удастся самостоятельно создать современной танк, поэтому ей придется найти соответствующего заграничного партнера, который согласиться предоставить ей технологии. Аналитик Войчех Павлушко (Wojciech Pawłuszko) напоминает в этом контексте о долгосрочных программах по созданию новых танков, которые существуют во Франции, Израиле, Южной Корее или Турции. Он добавляет, что Варшаве нужен такой партнер, который не только даст технологии, но и будет готов помочь полякам вести работу над улучшением конструкции машины.

Марек Троян (Marek Trojan)