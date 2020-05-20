Российские Ту-22 пролетели над нейтральными водами Черного моря

Плановый полет на нейтральными водами Черного моря выполнили два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Там отметили, что в ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов.

"На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа", - отметили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Александр Степанов