В Шанхае начато строительство крупного плавдока: о возможности заменить им ПД-50 для РФ

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что на Шанхайской верфи Цзяннань запущен в строительство крупный плавучий док. Это первый плавучий док в истории указанной верфи. Отмечается, что длина плавдока по плану составляет 250 м при ширине 60 и осадке в 4,8 м.

Представители государственной китайской компании China State Shipbuilding отмечают, что начало работ по строительству крупного плавдока знаменует собой «преодоление многих производственных проблем, связанных с пандемией».

Плавучий док, который строится на судоверфи Шанхая, будет способен к транспортировке грузов (включая суда и боевые корабли) массой до 32 тысяч тонн. По другим данным, будущий плавдок сможет обеспечить работы с объектами водоизмещением около 45 тысяч тонн.

При этом в китайской компании не ответили на вопросы журналистов относительно того, кто конкретно в итоге может получить построенный плавучий док. Учитывая эту недосказанность, а также разнящиеся (по массе/водоизмещению) данные по обеспечению плавдоком работ с грузами/судами, в самом Китае стали высказываться предположения относительно того, что строящаяся конструкция в конечном итоге может быть отправлена иностранному покупателю.

В этой связи возникает вопрос, кому именно China State Shipbuilding могла бы экспортировать свой плавдок после достройки, если речь действительно может идти о его экспортном потенциале?

Учитывая тот факт, что в нашей стране существуют известные проблемы после инцидента с затоплением плавдока ПД-50, вполне можно говорить о возможности покупки плавдока шанхайского производства. Пока всё это на уровне предположений и версий. Но при учёте того, что с операцией по подъёму ПД-50 с его дальнейшим использованием в нашей стране - тишина, версия, как говорится, имеет право на жизнь.

Напомним, что на ПД-50 во время инцидента проводились ремонтные работы на авианесущим крейсере ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов».

Правда, даже если предположить, что строящийся китайский плавучий док заказывался бы под обслуживание авианосца формата «Адмирала Кузнецова», то нужно констатировать: для таких кораблей указанные габариты плавдока от China State Shipbuilding маловаты. Длина и ширина авианосца «Адмирал Кузнецов» превосходят соответствующие параметры строящейся в КНР плавучей конструкции. Наибольшая длина - около 306 м при длине китайского ПД в 250 м. Да и затонувшему ПД-50, эксплуатировавшемуся на 82 судоремонтном заводе, он уступает: 250 м против 330-ти. Грузоподъёмность 32 тыс. тонн против 80 тыс.

Но ведь не авианосцами едиными…