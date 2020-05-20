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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило пятичасовом полете двух дальних бомбардировщиков над Черным морем

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Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 во вторник совершили полет над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

В Минобороны РФ заявили, что "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Военные сообщили, что на отдельных этапах маршрута Ту-22М3 сопровождались истребителями Южного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей, заявили в Минобороны РФ.

В декабре прошлого года в интервью "Интерфаксу" командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев заявил, что военные аэродромы в Крыму способны принимать дальние и стратегические бомбардировщики, но размещать их на полуострове пока не планируется.

"В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости. Вообще принимать стратегическую авиацию крымские аэродромы способны. "Бельбек" (военный аэродром - ИФ) может принимать любые типы воздушных транспортных средств" - сказал тогда Гостев.

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в Сирии. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.

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