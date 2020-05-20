Концерн "Ростеха" заявляет о попытках дискредитации производителя аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкоропорацию "Ростех") готовит обращение в правоохранительные органы в связи с попыткой подкупа сотрудников "Уральского приборостроительного завода" (УПЗ) - производителя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М".

"Действительно, зафиксированы попытки подкупа сотрудников УПЗ. Сотрудникам предлагали деньги в обмен на любую информацию, которая могла бы дискредитировать предприятие в СМИ. В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается служба безопасности завода. В ближайшее время мы планируем направить обращение по данным фактам в правоохранительные органы", - говорится в распространенном во вторник сообщении КРЭТ.

"Уральский приборостроительный завод" - предприятие КРЭТ, которое исполняет государственный заказ на поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы. На этом заводе были произведены аппараты "Авента-М", которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

12 мая Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов модели "Авента-М", произведенных с 1 апреля.

14 мая в пресс-службе КРЭТ сообщили, что Следственный комитет проводит проверку на УПЗ.