Эксперт оценил идею создать компанию с российскими самолетами на базе Red Wings

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с «Известиями» во вторник, 19 мая, прокомментировал планы создать в России компанию с самолетами только отечественного производства.

Накануне, 18 мая, вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что такого перевозчика создадут на базе Red Wings.

Гусаров объяснил, что именно эту авиакомпанию выбрали потому, что она традиционно близка к промышленности. «Через несколько дочерних предприятий она принадлежит «Ростеху». В прошлом она была основным покупателем Ту-204, эксплуатировала несколько «Суперджетов», — сказал он.

По его словам, Red Wings однозначно придется менять свой авиапарк, если инициативу реализуют. Перевозчику придется избавиться от своих магистральных европейских «Эйрбасов», заменив их на определенное количество российских «Суперджетов», подчеркнул эксперт.

Важнейшей проблемой авиакомпании станет падение пассажиропотока в России из-за эпидемии.

«Если пассажиропоток в России сократится вдвое, то понадобится вдвое меньше провозных емкостей. А дальше всё будет зависеть от пассажиропотоков и того, самолеты какой вместимости понадобятся. Люди, особенно в регионах, первыми начнут экономить на авиаперелетах», — заключил Гусаров.

В свою очередь, Юрий Борисов 18 мая рассказал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена с 2024 года выйти на производство более 100 гражданских самолетов в год и в дальнейшем наращивать этот показатель.

В частности, планируется выпуск свыше 72 самолетов МС-21, около 30 «Суперджетов», 12 Ил-112. Также вице-премьер сообщил, что создаваемая авиакомпания для перевозок на Дальнем Востоке до 2024 года должна приобрести до 60 самолетов «Суперджет» и 16 самолетов МС-21.