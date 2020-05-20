Войти
Деловая газета "Взгляд"

Россия отказалась от учений у границ стран НАТО

967
0
0
Источник изображения: MFA Russia/Global Look Press

Российские военные сокращают масштаб учений и не планируют их вблизи линии соприкосновения с НАТО на время пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом", – передает его слова РИА "Новости".

Отметим, что НАТО продолжают учения у российских границ. Так, 4 мая в Баренцево море вошли эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании, которые приняли участие в совместных с Норвегией учениях. В НАТО заявили, что пандемия коронавируса не повлияла на способность флота США проводить операции. 9 мая корабли покинули Баренцево море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял о необходимости сдерживать Россию на фоне коронавируса.

Кроме того, во вторник Лавров заявил, что американская администрация заменяет стабилизацию международных отношений стратегическим соперничеством мировых держав, формируя концепцию противостояния.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
08.07.2019
Видео: Корабли ЧФ контролируют учения НАТО в Черном море
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
03.05.2019
Новые учения: корабли НАТО вошли в Балтийское море
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 22:28
  • 34
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 20.05 22:18
  • 11
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 20.05 21:55
  • 71
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 21:22
  • 52
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).
  • 20.05 20:34
  • 5
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 20.05 17:47
  • 1
Сбить невидимку
  • 20.05 17:17
  • 76
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 20.05 16:46
  • 1
Время оборотней
  • 20.05 14:36
  • 16
Созидание вместо спекуляций
  • 20.05 10:17
  • 2
Носки как залог будущей победы
  • 20.05 09:22
  • 11
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 20.05 09:12
  • 5
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны