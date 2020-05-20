Войти
Военно-промышленный курьер

В Чечне продолжаются работы по разминированию территории

856
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Чечне в 2020 году с начала работы по очистке территории республики от взрывоопасных предметов найдено и уничтожено более 20 снарядов, гранат и других видов боеприпасов. С апреля уже разминировано более 330 гектаров земель.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Работы проводятся на землях сельхозназначения и лесного фонда. Саперы обследуют территории в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах.

В поисках неразорвавшихся снарядов и мин участвуют группы разминирования мотострелкового подразделения 58-й общевойсковой армии. Применяются в работах 15 единиц техники. Помощь также оказывают минно-розыскные собаки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.11.2019
Пресс-служба "Ильюшина" назвала сроки второго испытательного полёта Ил-112В
11.11.2019
Минобороны РФ намерено ликвидировать несколько объектов для хранения вооружения в Неноксе и Северодвинске
16.09.2016
Авиационный завод в Комсомольске поставит армии 10 Су-35С
26.01.2012
Войска воздушно-космической обороны полностью перейдут на С-400 к 2020 году
24.01.2012
ВВС России получат 30 "Витязей" за девять лет
23.06.2009
Вячеслав Дзиркалн: за рубежом очень интересуются нашими "Искандерами"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 22:28
  • 34
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 20.05 22:18
  • 11
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 20.05 21:55
  • 71
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 21:22
  • 52
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).
  • 20.05 20:34
  • 5
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 20.05 17:47
  • 1
Сбить невидимку
  • 20.05 17:17
  • 76
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 20.05 16:46
  • 1
Время оборотней
  • 20.05 14:36
  • 16
Созидание вместо спекуляций
  • 20.05 10:17
  • 2
Носки как залог будущей победы
  • 20.05 09:22
  • 11
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 20.05 09:12
  • 5
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны