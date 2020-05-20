В Чечне продолжаются работы по разминированию территории

В Чечне в 2020 году с начала работы по очистке территории республики от взрывоопасных предметов найдено и уничтожено более 20 снарядов, гранат и других видов боеприпасов. С апреля уже разминировано более 330 гектаров земель.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Работы проводятся на землях сельхозназначения и лесного фонда. Саперы обследуют территории в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах.

В поисках неразорвавшихся снарядов и мин участвуют группы разминирования мотострелкового подразделения 58-й общевойсковой армии. Применяются в работах 15 единиц техники. Помощь также оказывают минно-розыскные собаки.