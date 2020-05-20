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Вестник Мордовии

Укрытие с "Панцирь-С1" могло быть уничтожено ракетой SOM турецкого F-16

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Oded121351

Подтверждается информация о потере на брошенной хафтаровцами авиабазе Эль-Ватыя еще одного доставленного из Объединенных Арабских Эмиратов зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь -С1". В Сети появились фотографии погребенного под обломками бетонного укрытия ЗРПК. Под кусками конструкции обнаружены обгоревшие элементы боевой машины. Видно, что конструкции сооружения просели, а это значит, что взрыв произошел с внешней стороны, а не изнутри.

Ранее сообщалось, что аналогичная пусковая установка была захвачена на этом объекте с небольшими повреждениями. Плюс еще один "Панцирь С1" был расстрелян ударными беспилотниками в ходе попытки его эвакуировать. То есть, речь идет уже о третьей потерянной ливийской национальной армией боевой машине. И это всего за сутки.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Oded121351

Источник изображения: Фото: twitter.com/Oded121351

В то же время военные эксперты, отмечают, что мощное бетонное укрытие, по всей видимости, было накрыто ударом не маломощного боеприпаса MAM-L весом всего 22 кг или 6,5-килограммовым MAM-C, применяемым БПЛА, а чем-то гораздо более тяжелым. Возможно, это турецкая высокоточная крылатая ракета SOM с боевой частью в 230 кг, запущенная над средиземным морем истребителем F-16. Кстати, недавно ВВС этой страны уже отрабатывали задачи по атакам территории Ливии с привлечением самолетов-разведчиков и летающих танкеров.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Oded121351

Теперь понятна спешная эвакуация бойцов ЛНА с этого долгое время удерживаемого объекта. Раньше они успешно обороняли его, укрыв технику в прочных бетонных конструкциях, с которыми не могли справиться боеприпасы беспилотников. Но, когда в дело вмешалась турецкая авиация, то оставаться на авиабазе стало бы верным самоубийством.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
Проекты
БПЛА
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