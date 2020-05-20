Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России

В результате атаки, осуществленной с помощью дрона турецкого производства TB2, ЗРПК «Панцирь-С1», судя по всему, был поврежден до его постановки в боевой режим. Затем правительственные силы захватили эту базу. Его стали демонстрировать в качестве военного трофея. А попал он в Ливию из ОАЭ.

Поддерживаемые Турцией правительственные силы в Ливии успешно провели важную разведывательную операцию. На авиабазе Аль-Ватия им удалось захватить новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". На самом деле этот российский ЗРПК был поставлен не Россией, а скорее всего Объединенными Арабскими Эмиратами и взят из их арсеналов.

Захвату этого ЗРПК предшествовали драматические события. 16 мая беспилотник попытался атаковать этот ракетный комплекс вскоре после его прибытия на базу Аль-Ватия. Есть видеозапись, на которой видно, как этот ЗРПК сначала загоняют в укрепленный ангар для самолетов, где его и поражает ракета. Эта авиабаза находится под контролем оппозиционной нынешнему правительству Ливийской национальной армии под командованием Халифа Хавтара. В результате атаки, осуществленной с помощью дрона турецкого производства TB2, этот ракетный комплекс, судя по всему, был уничтожен еще до его постановки в боевой режим. Однако он был лишь поврежден, а не разрушен. Скорее всего, ракета попала не в саму установку, а в "техническую" бронированную машину, в джип, находившийся рядом с ним.

Как оказалось, это стало настоящей удачей для правительственных сил, так как всего через два дня, 18 мая, они захватили эту базу. На основании многочисленных изображений, появившихся в социальных сетях, этот ЗРПК пострадал от взрыва ракеты, но не сильно. Очевидно, что в момент атаки ракеты самого комплекса уже находились в его контейнерах. После захвата комплекс "Панцирь-С1" стали демонстрировать в качестве военного трофея, и, вероятно, он был отправлен в надежное место для проведения исследований.

ЗРПК "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО SA-22 Greyhound) соединяет в себе как ракетное, так и пушечное вооружение. По имеющимся данным, этот комплекс, способный перехватывать крылатые ракеты, активно используется силами Асада в Сирии. Несмотря на свои возможности (или, может быть, благодаря именно им) ЗРПК "Панцирь-С1" является важной целью как для турецких, так и для израильских воздушных ударов в Сирии. Меньше известно о том, что эти комплексы используются также в ходе гражданской войны в Ливии.

По данным Одеда Берковица (Oded Berkowitz), аналитика в области разведывательной информации, внимательно следящего за ситуацией в Ливии, за последние два года в эту страну, судя по всему, были доставлены несколько таких комплексов. Первый был замечен в июне 2018 года, а еще их можно увидеть на фотографиях, размещенных в социальных сетях пользователями, связанными с Ливийской национальной армией. Весьма важно то, что эти комплексы были поставлены Объединенными Арабскими Эмиратами, а в качестве их шасси используются восьмиколесные немецкие грузовики Man-SX 45. На таких шасси комплексы "Панцирь-С1" были поставлены только в Объединенные Арабские Эмираты. Неудивительно, что в докладе Совета Безопасности ООН подчеркивается, что эти комплексы были поставлены Ливийской национальной армии из арсеналов Объединенных Арабских Эмиратов. По мнению многих наблюдателей, Объединенные Арабские Эмираты являются главными спонсорами Ливийской национальной армии.

ЗРПК "Панцирь-С1", вероятнее всего, были доставлены в Ливию по воздуху. В настоящее время почти все поставки оружия Ливийской национальной армии осуществляются самолетами. Кроме того, впервые эти комплексы были замечены на авиабазах.

Судя по всему, многие из произведенных в Турции беспилотников TB2 были сбиты именно этими зенитными ракетно-пушечными комплексами.

Кроме того, правительственным войскам удалось захватить на авиабазе в Аль-Ватия несколько самолетов, входивших ранее в состав ливийских военно-воздушных сил. Устарелые истребители "Мираж Ф-1" (Mirage F-1) и не менее старые ударные вертолеты Ми-24 (по кодификации НАТО Hind) можно увидеть на фотографиях, сделанных на этой авиабазе.

Комплексы "Панцирь-С1" продолжают находиться в перекрестье прицелов. На появившемся сегодня видео, судя по всему, можно увидеть, как поддерживаемые Турцией силы подбили еще один ЗРПК вблизи города Сирта, расположенного примерно в 300 километрах от авиабазы Аль-Ватия. Удар по этому комплексу был нанесен в момент его перевозки на низкорамном прицепе, когда он является наиболее уязвимым.

Эйч-Ай Саттон (H I Sutton)