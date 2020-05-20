Ударные БПЛА Bayraktar TB2 для Украины: где их собираются использовать ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Украина провела тренировочные полеты турецких беспилотников Bayraktar TB2. Судя по повышенному вниманию к этим БПЛА, Киев собирается рано или поздно применить их не только на учениях.

Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, произведенный турецкой компанией «Baykar Makina», совершил свой первый испытательный полет в августе 2014 года. В том же году БПЛА был впервые опробован и в боевых условиях против курдских формирований, а с 2016 года стал регулярно применяться в Турецком Курдистане для борьбы с повстанцами. Но «звездная эпоха» ударных беспилотников Турции наступила несколько позже, когда их задействовали в гражданской войне в Ливии и в операции «Весенний щит» в провинции Идлиб в Сирии.

Куда отправились турецкие БПЛА

Параллельно Турция активно занималась пиаром своих БПЛА, пытаясь обзавестись зарубежными покупателями. В итоге партию беспилотников заказал Катар, а затем настал черед и Украины. В Киеве заинтересовались турецким беспилотником в 2018 году, а в самом начале 2019 г. тогдашний президент Петр Порошенко обнародовал информацию о контракте между корпорацией «Укрспецэкспорт» и турецкой компанией «Baykar Makina».

В соответствии с условиями контракта стоимостью в 69 млн долларов, Украина приобрела 6 ударных БПЛА Bayraktar TB2, комплект боеприпасов и 2 наземные станции управления. Также в озвученную сумму контракта входила подготовка украинских военнослужащих для управления беспилотниками.

Потребность в покупке «Байрактаров», что не особо и скрывали в Киеве, возникла ввиду конфликта на Донбассе и напряженных отношений с Россией. Но в первую очередь украинское военное командование, конечно, рассчитывало проводить с помощью новых БПЛА операции на Донбассе.

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА турецкого производства передали 383-му полку дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, размещенному на базе истребительного полка в Староконстантинове Хмельниской области.

Однако практически сразу же, в марте 2019 года, отправились свежеприобретенные Bayraktar TB2 были переброшены на Донбасс. Их разместили в районе Докучаевска, где действовала 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ. Одновременно 50 украинских военнослужащих прошли специальный курс по управлению «Байрактарами» в Турции. Тем самым, Киев попытался повысить ударные возможности оперативной группировки ВСУ, оснастив армию новейшими ударными беспилотниками.

Проблемы и препятствия для применения БПЛА на Донбассе

Впрочем, ряд украинских экспертов сразу же выразил сомнения в том, что «Байрактары» смогут оказать какое-то серьезное влияние на ход событий в случае возобновления крупномасштабных боевых действий на Донбассе. Среди недостатков турецкого БПЛА перечислялись малая боевая нагрузка, способность действовать только против плохо защищенных объектов, уязвимость для радиолокационных систем противника.

Кстати, в Ливии использование «Байрактаров» уже не было столь победоносным как во время операций против сирийских войск. Так, одному из ЗРПК «Панцирь-С1Э» армии Халифы Хафтара удалось уничтожить 16 турецких беспилотников «Bayraktar TB2», а ведь кроме «Панциря» «Байрактары» сбивали и другими средствами противовоздушной обороны. Донбасс не Ливия, военнослужащие НМ ЛДНР обладают куда большими навыками работы с техникой, чем их ливийские коллеги. Поэтому можно предсказать, что беспилотники в случае возобновления активной фазы войны на Донбассе начнут падать еще в большем количестве, чем в Ливии.

Источник изображения: topwar.ru

Что же касается возможного применения против ВС РФ, то здесь у турецких беспилотников, изначально предназначавшихся для полицейских контрпартизанских операций, практически нет никаких шансов. Обладая сильнейшими в мире системами ПВО и РЭБ, российские вооруженные силы без труда смогут сбивать «Байрактары».

Есть и еще одна преграда к использованию беспилотников «Байрактар» на Донбассе. Украинское командование считает их слишком дорогими. В отличие от Турции, для Украины «Байрактары» не могут быть «расходниками».