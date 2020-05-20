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WarSpot

Германия похвасталась красивыми истребителями

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Источник изображения: warspot.ru

ВВС Германии похвастались новым дизайном своих Eurofighter Typhoon. При этом рисунки имеют скрытый смысл: дизайн Quadriga намекает на Tranche-4, что означает техническую модернизацию четвёртого поколения истребителей Eurofighter.

Генерал-лейтенант люфтваффе Инго Герхарц анонсировал масштабное обновление истребителей Eurofighter Typhoon осенью прошлого года. В интервью газете Flug Revue Герхарц рассказал, что Германия отстаёт от других стран в модернизации своей боевой авиации. Если некоторые европейские страны уже получили на вооружение истребители пятого поколения, то люфтваффе продолжают эксплуатировать самолёты четвёртого поколения, почти не модернизируя их.

Истребители Eurofighter Typhoon в дизайне Quadriga

Истребитель четвёртого поколения Typhoon был разработан фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом итальянской компании Alenia Aeronautica, британской BAE Systems и европейской корпорации аэрокосмической промышленности EADS (ныне — Airbus Group). Первый полёт истребителя состоялся в 1994 году, а в 2003 году началось его серийное производство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
BAE Systems
EADS
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