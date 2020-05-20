ЧП в небе над Лос-Анджелесом показали на видео

Торжественный пролет пилотажной группы ВВС США Thunderbirds над Лос-Анджелесом едва не закончился катастрофой. Из-за неожиданного маневра ведущего группы его ведомые с трудом ушли от столкновения. Видео происшествия появилось в Сети.

Шестерка истребителей F-16 уже практически завершила проход над городом в знак поддержки медиков, борющихся с коронавирусом, когда во время левого виража ведущий группы подполковник Джон Колдуэлл качнул самолет вправо, выравнивая его. Его правый ведомый тоже стал уходить вправо, перекрыв путь ведомому № 6, капитану Кайлу Оливеру. Автомобилисты называют такую ситуацию "подрезал".

Чтобы избежать столкновения, Оливер вынужден был энергично отвернуть, вывалившись из строя.

Антон Валагин