Войти
Российская газета

ЧП в небе над Лос-Анджелесом показали на видео

741
0
0

Торжественный пролет пилотажной группы ВВС США Thunderbirds над Лос-Анджелесом едва не закончился катастрофой. Из-за неожиданного маневра ведущего группы его ведомые с трудом ушли от столкновения. Видео происшествия появилось в Сети.

Шестерка истребителей F-16 уже практически завершила проход над городом в знак поддержки медиков, борющихся с коронавирусом, когда во время левого виража ведущий группы подполковник Джон Колдуэлл качнул самолет вправо, выравнивая его. Его правый ведомый тоже стал уходить вправо, перекрыв путь ведомому № 6, капитану Кайлу Оливеру. Автомобилисты называют такую ситуацию "подрезал".

Чтобы избежать столкновения, Оливер вынужден был энергично отвернуть, вывалившись из строя.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Проекты
Медицина
Похожие новости
20.12.2017
Ни разу не промазали
29.06.2016
Когда авиации США и России начнут воевать друг с другом в Сирии? (The National Interest, США)
02.03.2016
Расти или уходи!
12.10.2015
Следующее завоевание Путина ("Foreign Affairs", США)
12.05.2012
Из жизни посредников: ВТС Франции и Саудовской Аравии
02.03.2007
На "Айдекс-2007" Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты на сумму 917 млн дол (расширенная версия, включает новые данные)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 22:28
  • 34
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 20.05 22:18
  • 11
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 20.05 21:55
  • 71
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 21:22
  • 52
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).
  • 20.05 20:34
  • 5
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 20.05 17:47
  • 1
Сбить невидимку
  • 20.05 17:17
  • 76
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 20.05 16:46
  • 1
Время оборотней
  • 20.05 14:36
  • 16
Созидание вместо спекуляций
  • 20.05 10:17
  • 2
Носки как залог будущей победы
  • 20.05 09:22
  • 11
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 20.05 09:12
  • 5
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны