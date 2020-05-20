Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Елены Черненко "Заставить соперников бежать медленнее". В Госдепартаменте рассказали, как США намерены тормозить развитие России и Китая", Государственный департамент США опубликовал аналитический доклад о "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем. В документе сказано, что их технологическое развитие, особенно в военной сфере, представляет угрозу для США и либерального миропорядка, а потому их надо "заставить бежать медленнее". Идеи, как это сделать, в докладе приведены.

(с) Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Опубликованный Госдепартаментом США позиционный документ озаглавлен "Стратегия соперничества с Китаем и Россией: взгляд из подразделения Т" ( .pdf ). Подразделение Т - это несколько профильных бюро: по международной безопасности и нераспространению (ISN), по политическим и военным вопросам (PM), по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению договоров (AVC). К нему же относится координатор по вопросам кибербезопасности, у которого скоро появится собственное бюро. Возглавляет это направление автор документа, помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд (он же временно исполняет обязанности замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности).

В докладе уточняется, что он составлен в развитие Национальной стратегии безопасности США 2017 года и призван показать, как подразделение Т реализует одну из ее ключевых составляющих - соперничество с Китаем и Россией.

В документе оба государства названы "почти равными соперниками США". По словам Кристофера Форда, Пекин и Москва бросают "критический вызов национальной безопасности" страны, а потому Вашингтон должен "противостоять их попыткам сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам".

"КНР и Россия бросают действующему международному порядку, основанному на правилах, четкий стратегический вызов, и мы должны найти эффективные и креативные способы реагирования на множество проблем, которые они создают",- сказано в докладе. При этом в нем уточняется, что Китай и Россия "создают проблемы для всей государственной системы США". "Мы должны во всех сферах противостоять ревизионистским угрозам, которые наши соперники создают для международной безопасности и стабильности. В частности, мы должны не дать нашим конкурентам, стремящимся разрушить существующий либеральный миропорядок, путем кражи или давления получить доступ к передовым военным технологиям",- говорится в документе.

По словам Кристофера Форда, "за последние 20 лет и Пекин, и Москва добились значительных успехов в наращивании своей геополитической силы по отношению к Соединенным Штатам". Это позволяет им "действовать с растущей агрессивностью против интересов США и послевоенной системы международных отношений".

О действиях Москвы он, в частности, пишет: "В первые годы после Холодной войны Россия изначально не казалась - или даже не была - прямой угрозой Соединенным Штатам и другим демократиям Запада.

Тем не менее Москва проявила свои ревизионистские намерения в 2008 году, когда российские войска открыто пересекли международную границу, чтобы захватить часть территории Грузии, что стало предвестником ее агрессии против Украины в 2014 и 2015 годах".

Цель российской внешней политики Кристофер Форд описывает так: "Россия чувствует, что и во время распада Советского Союза, и в первые годы после окончания Холодной войны она была унизительно слаба. Теперь она стремится обрести статус и влияние в мире, сродни тому, который у нее - по ее собственном убеждению - был в годы позднего царизма и во времена расцвета Советского Союза. Россия хочет видеть мир многополярным, управляемым "концертом крупных держав", способным уравновесить то, что она считает односторонним, невзаимным американским влиянием".

С этой целью Россия, как сказано в докладе, "стремится восстановить свою сферу влияния, как в странах ближнего зарубежья (например, на Украине и в Грузии), так и в отдаленных регионах, где у нее появляются государства-клиенты (например, Сирия), путем неприкрытой военной агрессии, задействования прокси-сил, политической и военной подрывной деятельности, манипулированием политическими, экономическими, энергетическими и военными отношениями". "В рамках своей стратегии России также крайне важно ослабить отношения США с Европой и другими партнерами, и в целом подорвать и дискредитировать глобальное лидерство США",- уверен автор.

В Госдепартаменте предлагают выстраивать конкурентную борьбу с Китаем и Россией на двух принципах. С одной стороны, американская дипломатия обещает делать все, чтобы США и их союзники в этой гонке "бежали быстрее" своих соперников. Для этого, в частности предлагается продвигать позитивный образ и ценности США, наращивать трансатлантическое сотрудничество и укреплять иные альянсы с участием США, способствовать освоению американским военно-промышленным комплексом новых рынков.

Конкурентов же надо, как сказано в документе, "заставить бежать медленнее". Для этого, в частности, предлагается:

"продавать оружие партнерам США, и таким образом укреплять их способность противодействовать зловредному влиянию и агрессии со стороны Китая и России";

"помогать союзникам США в наращивании их потенциала, отрабатывать совместимость, продвигать идею справедливого разделения финансовой нагрузки, с тем чтобы партнеры могли вместе с США противостоять запугиванию и агрессии";

"создавать препятствия для передачи (Китаю и России.- "Ъ") опасных технологий путем надлежащего осуществления и укрепления национальных мер экспортного контроля, мониторинга иностранных инвестиций, отслеживания визовых запросов, и других мер, которые могут помочь помешать соперникам приобрести зарубежные технологии и задействовать их для военных и силовых целей";

"при помощи дипломатии повышать осведомленность возможных заинтересованных сторон во всем мире о том, какую роль передача технологий играет в стратегиях Китая и России; делиться с единомышленниками передовым опытом предотвращения передачи соответствующих технологий без удушения коммерческих цепочек; выстраивать совместно с партнерами "коалиции предостережения", с тем чтобы сделать развитие угрожающего потенциала противников как можно более сложным, медленным, дорогостоящим и ненадежным";

"вводить санкции в случае дестабилизирующего, противозаконного или иного проблемного поведения конкурентов";

"на двусторонней основе и путем лидерства на международных площадках противодействовать растущему влиянию соперников США и их кампаниям по распространению дезинформации, а также пресекать их попытки поставить под свой контроль многосторонние структуры и сделать обсуждающиеся будущие правила и нормы невыгодными для США";

"разрабатывать эффективные и поддающиеся проверке рамки контроля над вооружениями и нормы ответственного поведения для сдерживания потенциальных угроз со стороны противников, повышения стратегической транспарентности и предсказуемости, снижения рисков нежелательной эскалации или инцидентов".

Вместе с тем в Госдепартаменте подчеркивают, что соперничество не исключает сотрудничество - если это в интересах США. В качестве возможных сфер взаимодействия в докладе выделены контроль над вооружениями и миротворчество.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что Россия должна убедить Китай присоединиться к договоренностям в сфере контроля над вооружениями, иначе США не согласятся на продление истекающего в следующем году российско-американского Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Договор об СНВ). Об этом в первом программном интервью заявил Маршалл Биллингсли, новый спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями. Именно его президент Дональд Трамп выдвинул на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, который сейчас по совместительству занимает Кристофер Форд.

В понедельник это требование прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе лекции в МГИМО в формате видеоконференции. "Мы считаем, что любые будущие переговоры должны идти на основе ясно выраженного добровольного согласия каждой из участвующих сторон. И поэтому мы не видим причин, по которым кто-то, кроме США, должен заниматься объяснением Китаю, почему его участие в этих переговорах желательно,- сказал он (цитата по ТАСС).- Если США в этом заинтересованы, вот пусть США этим самым активным образом или так, как они считают нужным, занимаются".