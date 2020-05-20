В России началось создание новой спутниковой системы связи

Перспективная российская система спутниковой связи «Гонец» находится в стадии эскизного проекта. К ее созданию приступило АО «Спутниковая система «Гонец». Об этом во вторник, 19 мая, сообщил гендиректор компании Павел Черенков.

«Мы сейчас находимся в стадии организации работ по эскизному проектированию, конструктора уже начали деятельность по основной части», — цитирует его ТАСС.

Спутники новой системы будут запускаться с помощью ракет-носителей «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. В настоящий момент, по словам Черенкова, «Роскосмос» выполняет работы по адаптации одной из стартовых площадок для соответствующих запусков.

«Госкорпорация «Роскосмос» выполняет комплекс работ по адаптации одной из стартовых площадок на космодроме Восточный для использования под запуски спутников низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат», — цитирует Черенкова сайт госкорпорации.

Он также добавил, что помимо работ по подготовке запусков «Гонцов» на самой стартовой площадке будет произведено математическое моделирование, расчеты полетного задания и создание унифицированного комплекта проверочного оборудования для работы с указанными спутниками.

Черенков указал, что ранее спутники «Гонец» запускались с космодрома Плесецк на устаревшей конверсионной ракете-носителе «Рокот». Теперь же новая стартовая площадка позволит совершать запуски на новом серийном носителе «Союз-2», который не только более совершенен технологически, но и экологичнее заменяемого им предшественника.

О том, что запуск космических аппаратов «Гонец» будет осуществлен на околоземную орбиту в 2021 году на ракете-носителе «Союз-2», сообщали в «Роскосмосе» еще в ноябре прошлого года. Ранее их вывод планировался с помощью ракеты семейства «Ангара».

«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Ее назначение — оказание услуг связи в глобальном масштабе. Использование системы дает возможность передавать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.