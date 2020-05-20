"Перетягивание каната": куда ведет война в Ливии

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы Аль-Ватия под Триполи

Правительство национального согласия Ливии объявило в понедельник об установлении контроля над военной базой Аль-Ватия на западе страны недалеко от границы с Тунисом. «Газета.Ru» проанализировала военно-политическую обстановку, складывающуюся в регионе.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить столицу.

Недавние успехи сил ПНС на фронтах западнее и южнее Триполи вызвали волну противоречивых оценок, комментариев и заявлений политических деятелей самого разного ранга, как в самой Ливии, так и в соседних странах.

По оценке специалистов Института Ближнего Востока, в последнее время на ситуацию в Ливии существенное влияние оказала операция «Вулкан гнева». А также самонадеянные заявления командующего ЛНА Халифы Хафтара, прямо и недвусмысленно заявившего о своих претензиях на единоличное лидерство в стране.

Последнее экспертами Института расценивается как крайне амбициозный и ошибочный шаг со стороны фельдмаршала. Многих международных игроков, вполне лояльно относившихся к личности фельдмаршала ранее, подобные действия Хафтара оттолкнули.

В настоящее время это основные факторы, определяющими развитие военно-политической обстановки в Ливии на ближайшие 2-3 недели - до окончания рамадана.

Оценки с мест боев поступают самые противоречивые, со значительной пропагандистской составляющей, тем не менее, некоторые факты вполне достоверны и подтверждены, считают в Институте Ближнего Востока.

Западноливийские СМИ прямо, и восточноливийские СМИ опосредованно подтвердили гибель Усамы Мсека - командующего авиабазой Аль-Ватия, а также факт значительных потерь, которые понесли отряды ЛНА, удерживавшие эту базу.

Военный аэродром и его окрестности подверглись авиаударам, массированном артиллерийским обстрелам. И, как минимум, часть этой обширной территории была занята силами ПНС. Это подтверждается фотографиями с изображениями арочных бетонных укрытий для самолетов и многочисленными трофеями.

Среди них отмечается немало новых образцов вооружения и военной техники российского производства, причем такого, которого не было в арсеналах Джамахирии. По некоторым данным, бойцы ПНС захватили боевые вертолеты Ми-35, бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Смерч», ЗПРК «Панцирь», танки, орудия и минометы.

«Битва за восстановление контроля над базой Аль-Ватия станет образцом для ливийских городов, которые живут в иллюзии власти Хафтара. Великая ливийская родина обретет спокойствие, и мы будем пить турецкий кофе на завтрак (не надо усматривать в этом реверанс в сторону Анкары, это всего лишь самый популярный вид кофе в Ливии, подчеркивают в Институте Ближнего Востока), по милости Бога Всемогущего, международно признанные правительственные силы начали вторжение на авиабазу, расположенную на крайнем западе от Ливии, где укрепились силы Хафтара, - пишет активист из Триполи, Ахмед аль-Бакри, -

Даст Бог, вся ливийская земля будет освобождена от Хафтара и его ополченцев, что станет также унизительным поражением для оси зла».

Сторонники ПНС указывают, что операции, проводимые в окрестностях Триполи и других районах Ливии, осуществляются международно признанным правительством против ополченцев, возглавляемых международным преступником. В этом контексте поддержка ПНС со стороны Турции считается легитимной, а сотрудничество армии Хафтара с инструкторами из Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и некоторых европейских стран - нет.

Махмуд Рифаат, представитель Международной рабочей группы по Ливии указал на присутствие египетских и эмиратских военных советников, рядом с силами Хафтара на базе Аль-Ватия, пояснив: «Синай будет свидетелем новых государственных террористических актов, совершаемых аль-Сиси каждый раз, чтобы прикрывать возвращение тел убитых военнослужащих египетской армии из Ливии, и на этот раз, я не исключаю, новые преступные акции в Каире или в провинции дельты Нила». Как полагают эксперты Института Ближнего Востока, это весьма своеобразная трактовка событий на Синае. Хотя и АРЕ, и ОАЭ несут в Ливии достаточно ощутимые потери.

«Правительственные силы входят на авиабазу Аль-Ватия, центр боевых действий на ливийском Западе, где захвачены десятки иностранных наемников, включая старших офицеров», - сообщил политолог Салим Салем.

«Хафтар - это новое воплощение Каддафи - сегодня теряет свои позиции, несмотря на всю поддержку ОАЭ, АРЕ и Франции, стран Персидского залива, поставляющих ему больше оружия, чем кому-либо.

«Байрактар» (тип турецкого БЛА) победил их всех, которые считали, что контролировали воздушное пространство Ливии», - добавил он.

Невнятная перспектива военного противостояния с Триполи и очевидные диктаторские замашки Халифы Хафтара обусловили активизацию сторонников поиска мирного решения конфликта на востоке Ливии. Разумеется, при этом, они не забывают и об укреплении собственной репутации, полагают в Институте Ближнего Востока.

«Если бы подобное происходило на фронтах Великой Отечественной войны, то бои местного значения в районе авиабазы Аль-Ватия не попали бы даже в вечернее сообщение Совинформбюро в виду их малой значимости. Иными словами, события вокруг Аль-Ватии - далеко не Сталинградская битва», - рассказал «Газете.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По его оценке, чтобы задавить Триполи или поставить под полный контроль ливийскую глубинку, у Халифы Хафтара совершенно нет никаких ресурсов. Для того, чтобы установить контроль над чем-либо большим по сравнению с тем, что с большим трудом удерживает Файез Саррадж, надо существенно большие силы и средства, которыми ПНС тоже не располагает.

Поэтому позиционное перетягивание ливийского каната будет продолжаться, считает президент Института Ближнего Востока.

«Если чего-нибудь не произойдет. А так оно может продолжаться годы и даже десятилетия», - добавил Евгений Сатановский. По его мнению, еще с античных времен Триполитания и Киренаика (западная и восточная части Ливии) терпеть друг друга не могли и постоянно воевали друг с другом, и даже Муаммар Каддафи с трудом удерживал эту ситуацию под контролем.

Россия сегодня поддерживает конструктивные отношения со всеми противоборствующими сторонами конфликта в Ливии, подчеркнул Сатановский. «Влезать нам туда всерьез совершенно бессмысленно», - отметил президент Института Ближнего Востока.

«Потеря аэродрома и военной базы Аль-Ватия для Халифы Хафтара - существенный ущерб, однако в последнее время фельдмаршал неоднократно отыгрывал ситуацию обратно.

Какие-либо локальные поражения Хафтара в конечном итоге кардинально не сказывались на общем ходе военных действий»,

- рассказала «Газете.Ru» советник генерального директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Она согласна с мнением, что в Ливии на протяжении последних недель наблюдается ситуация перетягивания каната. Противоборствующие стороны то наступают, то отступают, а это говорит только о том, что военного решения конфликта нет, подчеркивает советник генерального директора РИСИ.

Однако ситуация, связанная с пандемией COVID-19, отвлекала внимание мирового сообщества от ливийского кризиса, напоминает Елена Супонина. По ее мнению, политическими процессами в этой стране ведущие мировые игроки занимаются в настоящее время не столь интенсивно, как следовало бы.

Берлинская конференция по Ливии, прошедшая в январе этого года, должна была стать первым шагом к прекращению гражданской войны в стране. По итогам этой международной конференции был создан Международный комитет. Однако многие решения берлинского форума из-за разразившейся пандемии так и не были реализованы, напоминает Елена Супонина.

И ведущие ливийские игроки вернулись к своей излюбленной теме - продолжению боевых действий и дележу природных богатств страны.

По мнению эксперта, ни одна из сторон конфликта в настоящее время не может одержать какой-либо окончательной победы в вооруженном противостоянии, поэтому неизбежно надо поднимать вопрос об активизации посреднических усилий чтобы вновь усадить Халифу Хафтара и его противников за стол переговоров.

У России это может получиться лучше, чем у кого бы то ни было, поскольку Москва поддерживает хорошие отношения как с теми, так и с другими, подчеркивает Елена Супонина.

Михаил Ходаренок