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Российская газета

Под Калининградом вертолеты Балтфлота уничтожили условного противника

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Ударные вертолеты Ми-24 морской авиации Балтийского флота на учениях уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника в Калининградской области.

Ракетно-пушечные стрельбы в рамках учебно-тренировочных полетов прошли на авиационном полигоне, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Вертолетчики отрабатывали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Пилоты Ми-24 наносили удары по земле поодиночке и в составе пары. Использовались неуправляемые и управляемые ракеты и стрелково-пушечное вооружение вертолетов.

Помимо боевых вылетов, летчики тренировались также в перебазировании на запасной аэродром. На земле технические службы провели подготовку боевых машин к вылету и дозаправку.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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