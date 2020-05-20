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Российская газета

Новобранцев начнут отправлять в армию 20 мая

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Источник изображения: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

20 мая - дата, начиная с которой военкоматы начинают отправлять призывников в войска. Ее в условиях пандемии коронавируса определили в Минобороны РФ. Главное для генералов - так организовать набор 135 тысяч молодых солдат, чтобы в строю не оказалось ни одного инфицированного военнослужащего.

Именно этим соображением продиктованы все призывные процедуры, которые нынешней весной и летом максимально "сожмут" по времени. А общение новобранцев с военными, чиновниками и врачами сведут до необходимого минимума. Вот как, к примеру, это уже делают в комиссариатах Мурманской области. В минувший понедельник первая партия призывников сдала там тест на коронавирус. Через неделю тех, у кого результат оказался отрицательным, вызовут на сборные пункты для медицинского контроля. Затем молодых людей распределят по командам и отправят на службу. Планируется, что по воинским частям они разъедутся 27 мая.

Чтобы ребята не скапливались в военкоматах, там их принимают строго в указанное в повестках время. Получается по пять-шесть человек в час и около 30 в день. На входе каждый посетитель сбрасывает старую медицинскую маску и получает новую вместе с перчатками. У призывника дистанционно измеряют температуру и лишь затем допускают в помещение. "Работа в подобном режиме продлится до завершения призыва", - объяснили в пресс-службе Северного флота. Примерно такой же алгоритм действует в комиссариатах по всей стране.

В гарнизонах тоже все готово для приема молодого пополнения. Скажем, в соединениях и частях Центрального военного округа для них приготовили более ста мест отдельного размещения. Там создали запас защитных медицинских масок и средств дезинфекции. По словам начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО Александра Линькова, командиры, принимающие новобранцев в свои подразделения, будут проживать вместе с ними до окончания двухнедельного карантина. Кроме того, все молодые солдаты пройдут по месту службы медицинское психологическое обследование. Ежедневно для них организуют трехразовую термометрию. Питаться новобранцы будут отдельно от других военнослужащих, причем еду и одноразовую посуду им станут приносить.


Юрий Гаврилов

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