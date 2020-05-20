Elbit Systems оборудует системами самообороны вертолеты заказчика из Азии

Логотип компании Elbit Systems (Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения).

ЦАМТО, 19 мая. Израильская компания Elbit Systems Ltd. объявила о заключении контракта стоимостью около 103 млн. долл. на поставку универсальных комплектов РЭБ для ВВС одной из стран азиатского региона.

Контракт будет выполнен в течение трехлетнего периода и включает долгосрочную комплексную логистическую поддержку.

В соответствии с условиями контракта, Elbit Systems оборудует вертолеты заказчика полными комплектами радиоэлектронной борьбы, включая системы противодействия. Комплекты обеспечат повышенную защиту вертолетов в соответствии с требованиями заказчика.

По заявлению исполнительного вице-президента и генерального директора Elbit Systems EW и SIGINT-Elisra Эдгара Маймона, спрос на проверенные в боевых условиях системы радиоэлектронной борьбы возрастает, ввиду увеличения спектра угроз для авиатехники.

Учитывая ограниченную информацию, предоставленную компанией, заказчика поставки определить сложно. При этом контракт подписан в период, когда некоторые страны региона начали сокращать оборонные расходы с целью перераспределения средств на противодействие распространению коронавируса COVID-19 и поддержку экономики для смягчения наметившегося спада.